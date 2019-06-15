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Состав «Урала» пополнит полузащитник из чемпионата Польши

сегодня, 18:58

В Польше сообщают об интересе «Урала» к полузащитнику польского клуба «Медзь» Рафалу Аугустиняку. Клубы уже договорились о трансфере, екатеринбуржцы заплатят около 500 тыс. евро.

Даниэль Вебер, представитель футболиста, сообщил, что хавбек получил предложения из Турции и Израиля, однако для него лучше всего подойдет чемпионат России.

В минувшем сезоне Аугустиняк провел 22 матча в чемпионате Польши, забил два гола и отдал две результативные передачи.

На днях сообщалось, что бюджет «Урала» был увеличен.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   226 / 726
сегодня в 19:36
Дешёвый вариант.
Kresi frok
Kresi frok
   112 / 726
сегодня в 19:34
Лишь бы вписался!
Boxert
Boxert
   80 / 726
сегодня в 19:10
Удачи Уралу!
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