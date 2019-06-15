Дзагоев подпишет контракт с ЦСКА по схеме «1+1»

сегодня, 15:18

Полузащитник ЦСКА в ближайшее время продлит контракт с «армейцами».

Новое соглашение 28-летнего футболиста будет заключено на один год с возможностью прологнации еще на сезон.

Также известно, что Дзагоев и его окружение не вели переговоры с мексиканским «Тигрес», о чем сообщалось ранее.

Действующий контракт игрока истекает летом. Напомним, что Дзагоев пропустил часть сезона из-за травмы крестообразных связок колена.