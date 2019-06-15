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Дзагоев подпишет контракт с ЦСКА по схеме «1+1»

сегодня, 15:18

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в ближайшее время продлит контракт с «армейцами».

Новое соглашение 28-летнего футболиста будет заключено на один год с возможностью прологнации еще на сезон.

Также известно, что Дзагоев и его окружение не вели переговоры с мексиканским «Тигрес», о чем сообщалось ранее.

Действующий контракт игрока истекает летом. Напомним, что Дзагоев пропустил часть сезона из-за травмы крестообразных связок колена.

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Все комментарии
serh62
serh62 ответил Footbolista
сегодня в 16:44
В оригинале было зенитушка...
я это прекрасно знаю....
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   66 / 736
сегодня в 16:44
Чудесная новость, Алану скорейшего выздоровления.
serh62
serh62 ответил Pan43r zzzz
сегодня в 16:38
Золотой гол за пять лет хотя вопрос был совершенно не про это.
не важно сколько игр он сыграл и сколько денег он получил. бывает, впрочем, что пользы игрок принес достаточно много команде, и это не сравнтмо с деньгами. Дзагоев это как раз этот случай
Footbolista
Footbolista ответил serh62
   3 / 736
сегодня в 16:37
В оригинале было зенитушка...
Великолепный
Великолепный
   187 / 736
сегодня в 16:34
Вот и хорошо.))
Pan43r zzzz
Pan43r zzzz ответил serh62
сегодня в 16:31
5лет???? 3 года назад забил рубину золотой гол...как говорится. редко но метко. таких игроков как Алан сейчас в россии нет. я имею ввиду мышление на поле.
Золотой гол за пять лет хотя вопрос был совершенно не про это.
serh62
serh62 ответил Pan43r zzzz
сегодня в 16:27
Ну хорошо он не сбитый летчик и т.д , а теперь возьми кол-во игр за последние 5 лет и подели на зп что он за это время получил и дай определение этому игроку.
5лет???? 3 года назад забил рубину золотой гол...как говорится. редко но метко. таких игроков как Алан сейчас в россии нет. я имею ввиду мышление на поле.
drug01
drug01
   78 / 736
сегодня в 16:23
Это лучше чем отдыхать
Pan43r zzzz
Pan43r zzzz ответил serh62
сегодня в 16:17
мы еще услышим от Алана- раз, два. три-спартакушка...дальше все знают))). не верилось что ЦСКА броисит своего игрока.это принято в спартаке, но никак в нашей команде. у нас нет сбитых летчиков и отработанных материалов.
Ну хорошо он не сбитый летчик и т.д , а теперь возьми кол-во игр за последние 5 лет и подели на зп что он за это время получил и дай определение этому игроку.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   17 / 736
сегодня в 16:17
Ага, новый контракт! Значит, гинер может ПРОДАТЬ его хоть в Мексику, хоть в Гондурас.
ПРОДАТЬ, а не бесплатно отдать...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   72 / 736
сегодня в 16:06
Хорошее начало было, не повезло на футбольном поприще. Удачи.
mihaluch
mihaluch
   223 / 736
сегодня в 16:03
Вылечится и ещё заиграет, теперь всё от него зависит.
EAGuar As
EAGuar As
   59 / 736
сегодня в 15:59
Удачи .
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   79 / 736
сегодня в 15:53
На фоне тимуровцев Алан будет выглядеть Хатабычем в свои 28.Где радость коней?). Где прелестно, прелестно?).
ermak6848
ermak6848
   117 / 736
сегодня в 15:52
это не меняет суть, того Алана преследуют травмы...
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 736
сегодня в 15:50
Он ещё травмирован или нет? Я честно говоря запутался. Он то есть, а большинство его нет.
serh62
serh62
сегодня в 15:49
мы еще услышим от Алана- раз, два. три-спартакушка...дальше все знают))). не верилось что ЦСКА броисит своего игрока.это принято в спартаке, но никак в нашей команде. у нас нет сбитых летчиков и отработанных материалов.
Danila Selin
Danila Selin ответил ДСА
   356 / 736
сегодня в 15:47
Лечится и зарплату получает.
Хорошо устроился. Спорить трудно с этим...
Bastardo
Bastardo
   325 / 736
сегодня в 15:46
С одной стороны хотят выгнать за хрустальность, с другой стороны хотят подстраховаться. Вот и контракт как бы на год, но как бы и на два.
Absinthe5
Absinthe5
   39 / 736
сегодня в 15:40
Легенда Тигрес)
No pupsiks
No pupsiks
   12 / 736
сегодня в 15:35
Удачи Дзагоеву!
Томик
Томик
   181 / 736
сегодня в 15:34
Да какая Мексика? Кто его туда чем заманит? Лучше здесь 0.5 плюс0.5.
ДСА
ДСА
   160 / 736
сегодня в 15:33
Лечится и зарплату получает.
Faustello
Faustello
   84 / 736
сегодня в 15:26
Пристрелить не поднялась рука ))
Ленорычу нужно в контракте прописать что Дзага обязан лечится только в лазарете ЦСКА и тариф ему прописать отдельно такой чтобы вся ЗП на лечение уходила )))
Жалко что хрусталь, отличный игрок.
Брулин
Брулин
   41 / 736
сегодня в 15:19
Это очень хорошо!
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