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«Депортиво» обыграл «Малагу» и пробился в финал плей-офф за выход в Ла Лигу

сегодня, 00:27
МалагаЛоготип футбольный клуб Малага0 : 1Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)ДепортивоМатч завершен

«Депортиво» вышел в финал плей-офф за выход в Ла Лигу. В полуфинале соперником «Депортиво» была «Малага». В первом матче клуб из Ла-Коруньи дома одержал победу со счетом 4:2. В ответной встрече «Депортиво» обыграл «Малагу» со счетом 1:0.

В финале плей-офф «Депортиво» сыграет с победителем пары «Альбасете» - «Мальорка».

Малага, стадион Ла Росаледа

«Малага» - «Депортиво» 0:1 (0:0)
Гол: Бергантиньос 82

«Малага»: Мунир, Эрнандес, Хуан Карлос, Мигель Анхель (Пачеко 83), Пау Торрес, Гонсалес, Онтиверос, Баре, Буссефьян (Карлуш Сантуш 46), Бланко Лещук
Главный тренер: Санчес дель Амо Виктор.

«Депортиво»: Хименес, Гарсия, Боведа, Самма, Домингуш Дуарте, Бергантиньос, Санчес, Гомес Умпьерес (Картабия 52), Лейва (Борха Валье 57), Эспозито, Фернандес Эррера
Главный тренер: Марти Хосе.

Предупреждения: Эрнандес 10, Боведа 35, Фернандес Луна 38, Баре 41, Хименес 68, Гонсалес 75, Онтиверос 89

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
   94 / 732
сегодня в 01:08
Депор нам(Реалу) не мало крови по пил.....нужна такая команда,кто перед барсуками не снимет штаны.
Leha-ha50
Leha-ha50
   5 / 732
сегодня в 01:06
Очень надеюсь, что Депортиво вернется в элиту!!!
beefs
beefs
   65 / 732
сегодня в 00:39
Депор, давай Примьеру...
Павел Амурский
Павел Амурский
   28 / 732
сегодня в 00:38
Депортиво с возвращением.
Шишанутый
Шишанутый
   24 / 732
сегодня в 00:33
С победой Депор! В предпоследнем туре они заскочили в зону пле офф и теперь могут выйти в Ла лигу. Но больше всего радует что кабенетный Кадис в пролете поделом им за их кабенетные победы!! Пусть сидят в Сегунде. Как я рад что Депор их обошол!!!
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