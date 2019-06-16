«Депортиво» обыграл «Малагу» и пробился в финал плей-офф за выход в Ла Лигу

сегодня, 00:27

«Депортиво» вышел в финал плей-офф за выход в Ла Лигу. В полуфинале соперником «Депортиво» была «Малага». В первом матче клуб из Ла-Коруньи дома одержал победу со счетом 4:2. В ответной встрече «Депортиво» обыграл «Малагу» со счетом 1:0.

В финале плей-офф «Депортиво» сыграет с победителем пары «Альбасете» - «Мальорка».

Малага, стадион Ла Росаледа

«Малага» - «Депортиво» 0:1 (0:0)

Гол: Бергантиньос 82

«Малага»: Мунир, Эрнандес, Хуан Карлос, Мигель Анхель (Пачеко 83), Пау Торрес, Гонсалес, Онтиверос, Баре, Буссефьян (Карлуш Сантуш 46), Бланко Лещук

Главный тренер: Санчес дель Амо Виктор.

«Депортиво»: Хименес, Гарсия, Боведа, Самма, Домингуш Дуарте, Бергантиньос, Санчес, Гомес Умпьерес (Картабия 52), Лейва (Борха Валье 57), Эспозито, Фернандес Эррера

Главный тренер: Марти Хосе.

Предупреждения: Эрнандес 10, Боведа 35, Фернандес Луна 38, Баре 41, Хименес 68, Гонсалес 75, Онтиверос 89