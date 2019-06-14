Главный тренер сборной Хорватии представил свою книгу о ЧМ-2018

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Главный тренер сборной Хорватии представил свою книгу на русском языке о выступлении «шашечных» на чемпионате мира-2018 под названием «Россия нашей мечты».

На ЧМ -2018 хорваты дошли до финала, где уступили Франции.

«Очень приятно быть в России через год после чемпионата мира. Как и говорит название книги, Россия действительно стала нашей мечтой, мы добились лучшего результата сборной Хорватии в истории, мне посчастливилось быть тренером этой команды.

На чемпионате мира я пережил лучшие дни моей спортивной карьеры, я до сих пор проживаю эти чувства и эмоции, ощущаю гордость за результат. Наша маленькая страна прожила, возможно, самые счастливые моменты в своей истории. И это нам дал футбол», — сказал тренер.