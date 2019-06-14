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Главный тренер сборной Хорватии представил свою книгу о ЧМ-2018

сегодня, 11:47

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич представил свою книгу на русском языке о выступлении «шашечных» на чемпионате мира-2018 под названием «Россия нашей мечты».

На ЧМ-2018 хорваты дошли до финала, где уступили Франции.

«Очень приятно быть в России через год после чемпионата мира. Как и говорит название книги, Россия действительно стала нашей мечтой, мы добились лучшего результата сборной Хорватии в истории, мне посчастливилось быть тренером этой команды.

На чемпионате мира я пережил лучшие дни моей спортивной карьеры, я до сих пор проживаю эти чувства и эмоции, ощущаю гордость за результат. Наша маленькая страна прожила, возможно, самые счастливые моменты в своей истории. И это нам дал футбол», — сказал тренер.

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Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
   673 / 751
сегодня в 12:07
Одни пишу книги,объдиняющие людей всего Мира,а другие ездят на какие-то марши против сборной Сербии....Далич безусловно заслуживает уважение и как человек, и как тренер!Молодец!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   10 / 751
сегодня в 12:06
Немного странно издавать книгу в стране чью сборную выбил в четвертьфинале ЧМ....
"Обломал" нас в 1/4-й - теперь ещё и прибыль с книги хочет получить...))))
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