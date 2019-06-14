Всё, что нужно знать. Справочник Копа Америка-2019

сегодня, 12:15

«Соккер.ру» знакомит с турниром, главными действующими лицами и особенными футболистами очередного розыгрыша южноамериканского чемпионата.

Общая информация о Кубке Америки

- Нынешний Кубок Америки – 46-й по счету! Южноамериканский турнир для футбольных сборных существует уже больше 100 лет, первый розыгрыш состоялся в 1916 году. До 1975 года соревнование называлось чемпионатом Южной Америки, потом стало именоватьcя Кубком Америки.

- 46-й розыгрыш Копа Америка принимает Бразилия. В пятый раз турнир пройдет в этой стране, все предыдущие домашние турниры бразильцы выиграли (1919, 1922, 1949, 1989).

- Прошлый розыгрыш Копа Америка прошел за пределами Южной Америки – в США , и в нем приняли участие 16 команд (10 южноамериканских + 6 из зоны КОНКАКАФ ). В этот раз турнир пройдет уже по традиционному лекалу, в нем примут участие 12 сборных.

- Помимо 10 команд из КОНМЕБОЛ на Копа Америка-2019 сыграют две приглашенные сборные – Япония и Катар. Об их участии было объявлено полтора года назад, после этого Япония и Катар успели сыграть в финале Кубка Азии-2019, так что в Южную Америку приехали две сильнейшие азиатские сборные.

- Приглашенные сборные из других футбольных конфедераций выступают на Кубках Америки с 1993 года, когда в турнире приняли участие Мексика и США .

- Действующий чемпион Южной Америки – сборная Чили. Эта команда выиграла два предыдущих розыгрыша (2015 и 2016), оба раза переигрывая в сериях пенальти финальных матчей сборную Аргентины.

- Самая титулованная сборная Южной Америки – это не Бразилия и не Аргентина. Уругвай завоевал 15 титулов, аргентинцы отстают на одну победу, а бразильцы становились лучшими в Южной Америке только 8 раз.

- Сборная Аргентины 32 раза поднималась на пьедестал почета Кубков Америки – это рекорд. У «Альбиселесте» 14 побед, 14 вторых мест, и 4 «бронзовых» финиша.

- Лучшими бомбардирами в истории Копа Америка являются бразилец Зизиньо и аргентинец Норберто Мендез. На их счету по 17 забитых мячей, оба играли в футбол в середине XX века. Из действующих футболистов выше всех чилиец Эдуардо Варгас и перуанец Паоло Герреро (по 11 голов).

- Аргентинец Гильермо Стабиле занимает особое место в истории Кубка Америки. Мало того, что он руководил сборной Аргентины на шести турнирах (это рекорд для тренеров, как и 44 матча на Кубках Америки), так он еще и выиграл их все! Годы побед Стабиле: 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957.

Возраст участников

Самая возрастная команда: сборная Чили – 29 лет

Чемпионы двух последних розыгрышей Кубка Америки привезли в Бразилию опытную дружину, средний возраст которой стремится к 30 годам. Чилийцы выжимают предпоследние соки из успешного поколения.

Самая молодая команда: сборная Японии – 22.9 лет

Гости турнира японцы не взяли всех опытных игроков на Кубок Америки, по сути, за Страну восходящего солнца будет играть олимпийская дружина.

Самый возрастной футболист: Эйдзи Кавасима (Япония) – 36 лет и 3 месяца

Четыре футболиста из заявок команд на Копа Америка-2019 достигли возраста 36 лет. Все они родились весной 1983 года, но японец Кавасима немного старше всех остальных. У Эйдзи день рождения 20 марта, его уругвайский коллега Мартин Сильва родился на пять дней позже, а бразилец Дани Алвес и парагвец Оскар Кардосо – майские ребята.

Самый молодой футболист: Такефуса Кубо (Япония) – 18 лет

И самый пожилой, и самый молодой футболисты Копа Америка-2019 притаились в сборной Японии. Атакующий полузащитник «самураев» и клуба «Токио» - единственный 18-летний игрок на турнире, причем совершеннолетия Такефуса достиг только что – 4 июня.

А как же деньги? (с подсказками «Трансфермаркта»)

Самая дорогая команда: сборная Бразилии – 970.5 миллионов евро

Аргентина с Месси по этому параметру отстает от хозяев турнира на 300+ миллионов, в распоряжении Тите действительно звездный состав, а если бы Неймар не получил травму, то суммарная стоимость заявки из 23 футболистов перевалила бы за 1 миллиард евро.

Самая дешевая команда: сборная Боливии – 7.85 миллионов евро

Исторически слабейшая сборная региона не может похвастаться громкими именами в заявке. Только подумайте: состав Бразилии в 123 раза дороже, чем у Боливии!

Самый дорогой игрок: Лионель Месси (Аргентина) – 150 миллионов евро

Между прочим, Неймар в силу возраста оценивается выше – 180 миллионов евро, так что бразилец был бы на первом месте, если бы не получил травму, которая исключила его из числа участников Кубка Америки.

Тренеры

- 6 тренеров из 12 возглавляют сборные своих стран: Табарес (Уругвай), Дудамель (Венесуэла), Тите (Бразилия), Мориясу (Япония), Скалони (Аргентина), Вильегас (Боливия).

- Вторая половина наставников – легионеры: аргентинец Гарека тренирует Перу; другой аргентинец Бериссо – Парагвай; колумбиец Руэда – Чили; еще один колумбиец Гомес – Эквадор; португалец Кейруш – Колумбию; испанец Санчес – Катар.

- Опыт победы на Кубке Америки есть только у Оскара Табареса, который привел Уругвай к триумфу в 2011 году.

- Для наставника сборной Колумбии Карлуша Кейруша это второй крупный турнир для сборных в 2019 году: он руководил сборной Ирана на Кубке Азии.

Самый возрастной наставник: Оскар Табарес (Уругвай; сборная Уругвая) – 72 года.

Самый молодой тренер: Лионель Скалони (Аргентина; сборная Аргентины) – 41 год.

Дольше всех на посту: Оскар Табарес (Уругвай) – 13 лет и 4 месяца.

Меньше всех на посту: Эдуардо Бериссо (Аргентина; сборная Парагвая) – 4 месяца.

Формат турнира

12 команд разбиты на три группы по четыре сборных. Каждый сыграет с каждым в один круг. По 2 лучшие команды из каждой группы автоматически выходят в четвертьфинал, а занявших третьи места сравнят между собой и худшую по показателям сборную отбросят. Дальше четвертьфиналы, полуфинал, матч за 3-е место и финал – все стандартно. Кстати, на следующем турнире, который пройдет уже в 2020 году, будет другой формат: участников разобьют на две группы по шесть команд.

Города и стадионы

Как уже отмечено выше, турнир принимает Бразилия. Будут задействованы четыре стадиона, на которых проводился ЧМ -2014, и еще две арены.

Рио-де-Жанейро: «Маракана» (78 838 зрителей)

Сан-Паулу: «Морумби» (77 011) и «Арена Коринтианс» (47 605).

Белу-Оризонти: «Минейрао» (58 170).

Порту-Алегри: «Арена Гремио» (55 662).

Салвадор: «Фоне-Нова» (51 900).

Матч открытия пройдет в Сан-Паулу на «Морумби», а финал примет, конечно же, «Маракана».