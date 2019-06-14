Кто выиграет Копа Америка 2019?

сегодня, 17:31

Бразилия или Аргентина? Может быть, Уругвай? А что если у южноамериканского турнира вновь будет неожиданный победитель? «Соккер.ру» отвечает на интригующие вопросы.

Фавориты и аутсайдеры. Букмекеры

Букмекерские конторы рискуют деньгами, поэтому выставленные ими коэффициенты воспринимаем всерьез, тем более по многим пунктам с ними можно согласиться. Бразилия действительно выглядит абсолютным фаворитом, у Месси хорошие шансы завоевать трофей, а Уругвай под руководством многоопытного Оскара Табареса лучше всех организован. Так кому прочат победу на Кубке Америка 2019 профессионалы по части споров и пари?

### Команда Коэффициент Шансы в процентах 1 Бразилия 2.3 39% 2 Аргентина 5 18% 3 Уругвай 8 11% 4 Чили 10 9% 5 Колумбия 11 8% 6 Перу 20 4% 7 Парагвай 35 2.5% 8 Венесуэла 35 2.5% 9 Эквадор 40 2% 10 Япония 40 2% 11 Боливия 50 1.5% 12 Катар 100 0.5%

Вера в Бразилию сильна, в тройке фаворитов Аргентина и Уругвай, а победители двух предыдущих Кубков Америки чилийцы только на четвертом месте. Но в 2015 и 2016 годах они тоже не числились среди главных соискателей трофея, так что опция ударить из тени у «Ла Рохи» остается, как и у Колумбии, на которой завершается список реальных претендентов на титул. Суперсенсацией станет победа любой команды ниже пятого места в этой табличке.

Фавориты и аутсайдеры. «Соккер.ру»

Трудно не согласиться с всеобщим мнением о фаворитизме сборной Бразилии – с таким шикарным составом и на домашнем турнире «пентакампеоны» должны занимать первое место. Тем более, четыре предыдущих Копа Америка, проходивших в Бразилии, «селесао» выиграли. А еще у бразильцев накопилось множество долгов перед своими болельщиками. Это и ужасающее поражение в полуфинале домашнего мундиаля от немцев 1:7, и фиаско на прошлом Кубке Америки (в 2016-м году бразильцы заняли третье место в группе, пропустив вперед Перу с Эквадором, и не вышли в плей-офф), и вылет в четвертьфинале ЧМ -2018. Победа на домашнем Копа Америка – отличный шанс реабилитироваться, переключиться на новую полоску настроения.

Даже в отсутствие Неймара Бразилия остается претендентом №1 на победу, у Тите славная команда, способная доминировать на своем континенте, а топовых европейских сборных на Кубке Америке, как известно, не будет, в числе приглашенных только представители Азии. Хотя, у Бразилии есть шансы наступить на те же грабли, что и в России год назад, когда в матче с Бельгией «пентакампеоны» проиграли из-за недостаточно быстрого и настойчивого в отборе Фернандиньо. У Каземиро тоже не лучший сезон за плечами, а ливерпульский Фабиньо не вызван – удивительное решение. Бразилия может вылететь от команды, которая четко сработает на контратаках и воспользуется слабостью дружины Тите в центре поля.

Ну, а если не Бразилия, то кто? Говорят, Аргентина с Лионелем Месси на втором месте среди фаворитов, но это вроде как по статусу положено, тем более «Альбиселесте» четырежды за пять последних турниров реально были вторыми. Подумав, можно выше оценить даже шансы Уругвая, которым будет руководить единственный тренер на турнире, выигрывавший Кубок Америки. Оскар Табарес 13 лет руководит «Селесте», у него в руках практически клуб на колесиках сборной – сыгранная и крепко сбитая команда, хотя на прошлом всеамериканском турнире тоже был провал, как и у Бразилии, но с тех пор команда обновилась и расцвела созвездием новых имен, особенно в полузащите.

В Аргентину веры даже меньше, не похоже, чтобы Месси и Ко за год, прошедший с чемпионата мира, успели улучшить свою игру и поменять менталитет, который все последние годы тянет команду камнем вниз. Четвертую и пятую команды из списка букмекеров тоже поменяю местами, поставив Колумбию выше Чили. Во-первых, трудно поверить, что «Ла Роха» трижды сумеет в одну реку, во-вторых, в сборной Чили нет смены поколений, это самая возрастная сборная на турнире – 29 лет, а это часто признак провала, а не успеха. В Колумбии же, как и всегда, много интересных футболистов. Есть надежда, что опытному Кейрушу удастся создать в «кофейной команде» правильную химию, и тогда – кто знает…

Топ-5 фаворитов Копа Америка 2019 по версии «Соккер.ру»:

1. Бразилия

2. Уругвай

3. Аргентина

4. Колумбия

5. Чили

Виртуальный розыгрыш Копа Америка 2019

Группа A: Бразилия, Перу, Венесуэла, Боливия.

Бразилия должна выигрывать такую группу с закрытыми глазами, а Боливия выглядит стопроцентным аутсайдером. Осталось разыграть второе и третье места между сборными Венесуэлы и Перу, и предположу, что венесуэльцы, как и на прошлом турнире, выйдут в плей-офф со второй строчке. Итого, Бразилия – A1, Венесуэла – A2, Перу – A3.

Группа B: Аргентина, Колумбия, Парагвай, Катар.

Думаю, на групповом этапе Аргентина выступит уверенно и займет первую строчку, Колумбия будет железно второй, а Парагвай придет к финишу третьим. Катар уже выиграл чемпионат Азии в этом году, в чужой части света нужно вести себя скромнее. Аргентина – B1, Колумбия – B2, Парагвай – B3.

Группа C: Уругвай, Чили, Эквадор, Япония.

Эту группу должен выиграть Уругвай, а чилийцы поспорят с Эквадором за вторую строчку. Япония, приехавшая в гости молодежным составом, останется последней. Уругвай – C1, Чили – C2, Эквадор – C3.

Четвертьфиналы

Сетка плей-офф известна, осталось только произвести отбор среди третьих команд. Виртуально отбросим Парагвай, у которого меньше всего шансов набрать очки в матчах с фаворитами своей группы.

1A – 3C. Бразилия – Эквадор. Спокойная победа Бразилии и выход в полуфинал.

2A – 2B. Венесуэла – Колумбия. Здесь рассчитываем на успех колумбийцев.

1B – 2C. Аргентина – Чили. В четвертьфинале есть высокая вероятность повторения финалов двух последних розыгрышей. Аргентина, наконец, возьмет реванш у Чили.

1C – 3A. Уругвай – Перу. Команда Оскара Табареса идет дальше.

Полуфиналы

Бразилия – Колумбия. Колумбийцы будут сражаться, но с «пентакампеонами» не справятся, как не справились с ними в плей-офф другого крупного турнира, проходившего в Бразилии, - ЧМ -2014.

Аргентина – Уругвай. А вот здесь все не так однозначно, и хотя, признаться, очень хотелось бы увидеть в финале Аргентину и Бразилию – ради такого матча даже в России прибавится неспящих, не думаю, что ярчайшая битва состоится. И подведет Аргентина.

Финал

Бразилия - Уругвай