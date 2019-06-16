Грановская: «Сарри покидает „Челси“ с благодарностью от всех нас»

Директор лондонского «Челси» Марина Грановская прокомментировал досрочное расторжение контракта с главным тренером команды .

В ходе наших переговоров после финала Лиги Европы Маурицио ясно дал понять, насколько сильно он хочет вернуться в свою родную страну, объяснив, что его причины для возвращению в Италию были значительными.

Он также полагал, что важно быть ближе к своей семье, и для благополучия своих пожилых родителей он чувствовал, что ему нужно жить ближе к ним в этот момент.

Маурицио покидает «Челси» с благодарностью от всех нас за работу, которую он и его помощники проделали в течение сезона, который он провел в качестве нашего главного тренера, и за победу в Лиге Европы.

Мы также хотели бы поблагодарить его за то, что он получил столь же большую роль в Серии А, и пожелать ему удачи в будущем.