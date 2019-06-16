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Грановская: «Сарри покидает „Челси“ с благодарностью от всех нас»

сегодня, 16:14

Директор лондонского «Челси» Марина Грановская прокомментировал досрочное расторжение контракта с главным тренером команды Маурицио Сарри

В ходе наших переговоров после финала Лиги Европы Маурицио ясно дал понять, насколько сильно он хочет вернуться в свою родную страну, объяснив, что его причины для возвращению в Италию были значительными.

Он также полагал, что важно быть ближе к своей семье, и для благополучия своих пожилых родителей он чувствовал, что ему нужно жить ближе к ним в этот момент.

Маурицио покидает «Челси» с благодарностью от всех нас за работу, которую он и его помощники проделали в течение сезона, который он провел в качестве нашего главного тренера, и за победу в Лиге Европы.

Мы также хотели бы поблагодарить его за то, что он получил столь же большую роль в Серии А, и пожелать ему удачи в будущем.

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dimagas1
dimagas1
сегодня в 16:28
Его твердолобость и не умение перестроить команду когда явно видно даже что его идеи не работают наверно и отвернули команду,руководство и болел от макаронника.
Ну и эта позиция Канте на полу-фланге это эпик негодования со всех сторон,это то же самое что микроскопом орехи колоть или сантехника посадить за штурвал самолета.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 16:14
Но не от меня.
Кстати Марина, может и ты того...?
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