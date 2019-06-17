Кайо: «Стиль „Краснодара“ мне очень близок»

Бразильский полузащитник Кайо поделился впечатлениями от перехода в «Краснодар».

Мои друзья, которые были на чемпионате мира в России, рассказывали мне, что эта страна не такая, как представляют ее многие. Это современная, развитая страна, где много красивых городов и радушные, приветливые люди. Сам я о России мало что знал. Только то, что здесь холодно.

Когда узнал, что мной интересуется «Краснодар», я сразу начал искать в интернете информацию, что это за команда и город. Переход в «Краснодар» - это большой шаг вперед в моей карьере. Это соприкосновение с новой для меня культурой. И я решил, что надо рискнуть. Футбол, в который играет «Краснодар», близок к тому, что играет «Санта-Клара». Стиль «Краснодара» мне очень близок, надеюсь, что смогу быстро к нему адаптироваться.