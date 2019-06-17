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Кайо: «Стиль „Краснодара“ мне очень близок»

сегодня, 12:51

Бразильский полузащитник Кайо поделился впечатлениями от перехода в «Краснодар».

Мои друзья, которые были на чемпионате мира в России, рассказывали мне, что эта страна не такая, как представляют ее многие. Это современная, развитая страна, где много красивых городов и радушные, приветливые люди. Сам я о России мало что знал. Только то, что здесь холодно.

Когда узнал, что мной интересуется «Краснодар», я сразу начал искать в интернете информацию, что это за команда и город. Переход в «Краснодар» - это большой шаг вперед в моей карьере. Это соприкосновение с новой для меня культурой. И я решил, что надо рискнуть. Футбол, в который играет «Краснодар», близок к тому, что играет «Санта-Клара». Стиль «Краснодара» мне очень близок, надеюсь, что смогу быстро к нему адаптироваться.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   166 / 744
сегодня в 13:51
Скоро на повышение отправится.
cska plus
cska plus
   12 / 744
сегодня в 13:02
Надо посмотреть на этого Пантелея в деле, с виду мощный негр.
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