Алексеев: «Вся моя жизнь прошла в „Енисее“. Это моя родная команда»

Бывший тренер молодежной команды «Енисея» , назначенный наставником основной команды, дал первое интервью клубной пресс-службе.

Это большая ответственность в первую очередь перед тренерским штабом. Плюс это моя родная команда. Я работаю в этом клубе уже около 30 лет, вся моя жизнь прошла в этом клубе.

В мой штаб из молодежной команды переходят Артем Баранов и Виталий Пьянченко. Пока так. Нам здесь предстоит очень много работы, надо создавать новую команду. Молодые ребята в команде будут однозначно, потому что мы их знаем. Сейчас с нами тренируются 10-11 (юных) футболистов, плюс по регламенту должен выходить футболист 1998 года рождения, поэтому мы над этим тоже работаем.

С понедельника начинаем тренироваться в двухразовом режиме. До 1 июля мы находимся в Красноярске, потом выезжаем в Москву и там готовимся к играм с «Текстильщиком» и «Чертаново». Три недели осталось до начала чемпионата — это очень мало, поэтому где-то нам нужно будет и форсировать подготовку, чтобы функционально подвести команду на нормальный уровень