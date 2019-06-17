ФК «Новосибирск» рассчитывает к 2030 году выйти в РПЛ

сегодня, 15:07

Генеральный директор ФК «Новосибирск» Анна Баранова сообщила, что согласно программе развития футбола в городе, до 2030 года команда должны выйти в РПЛ .

Напомним, ФК «Новосибирск» был создан на базе «Сибири». Учредителем нового клуба станет Новосибирская область в лице Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области. Руководство «Новосибирска» в ближайшее время подаст заявку на лицензирование для участие в ПФЛ (зона «Восток»).