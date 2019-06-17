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ФК «Новосибирск» рассчитывает к 2030 году выйти в РПЛ

сегодня, 15:07

Генеральный директор ФК «Новосибирск» Анна Баранова сообщила, что согласно программе развития футбола в городе, до 2030 года команда должны выйти в РПЛ.

Напомним, ФК «Новосибирск» был создан на базе «Сибири». Учредителем нового клуба станет Новосибирская область в лице Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области. Руководство «Новосибирска» в ближайшее время подаст заявку на лицензирование для участие в ПФЛ (зона «Восток»).

Программа развития проходит согласование в правительстве Новосибирской области, Российском футбольном союзе. К 2030 году футбольный клуб из Новосибирска должен выступать в Премьер-Лиге. Должна быть произведена реконструкция действующего стадиона либо построен новый стадион.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил cska plus
   31 / 743
сегодня в 15:34
Как раз в 2030 году хрющатник собирается в ФНЛ.
Как, столько ждать придется?)
cska plus
cska plus
   11 / 743
сегодня в 15:32
Как раз в 2030 году хрющатник собирается в ФНЛ.
kotmyshka
kotmyshka
   75 / 743
сегодня в 15:32
"Либо падишах помрет, либо ишак сдохнет"...
Медив
Медив ответил Так Себе Аналитик
   69 / 743
сегодня в 15:30
Интересно, когда губернатор наворует уже на "Новосибирске" и выведет деньги, как будет называться следующий клуб? "Сибиряк", "Обь" или как-то по-другому?)
"Сибирь" скорее. Тут же главное не креатив, а сам процесс
4RT
4RT
   120 / 743
сегодня в 15:28
Раньше были фирмы-однодневки для воровства,теперь футбольные клубы
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил spartach091
   31 / 743
сегодня в 15:28
К 2030 году если ситуация в стране не изменится, то наглые чинуши могут создать клуб с названием "Распил".
По прогнозам к 2030 году все леса уже вырубят и всю дешевую нефть выкачают, так что наглые чинуши начнут массово эмигрировать в Европу и США, чтобы там спокойно и на законных правах пользоваться украденным, а то у нас приходится вот ФК "Новосибирски" создавать))
spartach091
spartach091 ответил Так Себе Аналитик
   74 / 743
сегодня в 15:23
К 2030 году если ситуация в стране не изменится, то наглые чинуши могут создать клуб с названием "Распил".
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   31 / 743
сегодня в 15:18
Интересно, когда губернатор наворует уже на "Новосибирске" и выведет деньги, как будет называться следующий клуб? "Сибиряк", "Обь" или как-то по-другому?)
Роман Романов
Роман Романов
сегодня в 15:18
У нас в Нижнем Новгороде примерно то же самое было.
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