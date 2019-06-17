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Гендиректор «Сибири»: «В городе новый клуб, история „Сибири“ закончена»

сегодня, 13:33

Генеральный директор «Сибири» Константин Кричевский сообщил, что «Новосибирск», созданный на базе клуба, не имеет ничего общего с «Сибирью». Решение о создании ФК «Новосибирск» было принято на заседании правительства Новосибирской области.

В Новосибирске создан новый футбольный клуб, история „Сибири“ закончена. Клуб больше не будет существовать. Руководство у команды будет новое, и наш клуб не будет иметь к нему никакого отношения. Что касается долгов перед футболистами, персоналом и стадионом, то на данный момент мы не хотели бы говорить об этом.

По итогам сезона ФНЛ «Сибирь» оказалась в зоне вылета.

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Все комментарии
Averoniy
Averoniy
   49 / 744
сегодня в 14:14
Кто-то меняет вывески, кто-то игроков, а свиньи меняют поле, вытоптали от бестрофейного горя.
mihaluch
mihaluch
   144 / 744
сегодня в 14:11
Новосибирск наверное сборную Сан Марино в аренду взял с последующим выкупом.
112910415
112910415
   67 / 744
сегодня в 14:05
предельно остроумное решение
Морозовский
Морозовский
   2 / 744
сегодня в 14:01
Как они легко всё зачеркнули Сибириада закончилась! Видать и в Новосибирск "понаехали"! Сибиряки, как мамонты - ..............
kotmyshka
kotmyshka
   77 / 744
сегодня в 13:58
Руководство тоже поменяет фамилии? Сейчас это просто...
КЭТиК
КЭТиК
   190 / 744
сегодня в 13:50
Просто взяли и похоронили историю.
311
311
   45 / 744
сегодня в 13:40
Короче простили все долги персоналу и футболистам!)
EAGuar As
EAGuar As
   47 / 744
сегодня в 13:35
Пусть будет так .
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