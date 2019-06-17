Гендиректор «Сибири»: «В городе новый клуб, история „Сибири“ закончена»

Генеральный директор «Сибири» Константин Кричевский сообщил, что «Новосибирск», созданный на базе клуба, не имеет ничего общего с «Сибирью». Решение о создании ФК «Новосибирск» было принято на заседании правительства Новосибирской области.

В Новосибирске создан новый футбольный клуб, история „Сибири“ закончена. Клуб больше не будет существовать. Руководство у команды будет новое, и наш клуб не будет иметь к нему никакого отношения. Что касается долгов перед футболистами, персоналом и стадионом, то на данный момент мы не хотели бы говорить об этом.