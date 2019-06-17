Кангва: «Зарядился позитивом в Замбии»

Нападающий «Арсенала» рассказал о подготовке к сезону.

Пауза на отпуск была не такой большой, решил провести это время с семьей. Летал на родину в Замбию. Зарядился позитивом и теперь с удвоенной силой готов работать на тренировках. Межсезонье - это всегда сложно. Приходится очень много работать, но после успеха в прошлом сезоне тренироваться на позитиве гораздо легче. Впереди нас ждет непростой сезон, будет большое количество матчей, мы впервые сыграем в еврокубках. Так что сейчас нужно заложить определенную базу, чтобы достойно представлять клуб во всех турнирах.