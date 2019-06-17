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Черевченко: «Рады, что подписали Луценко»

сегодня, 19:34

Наставник «Арсенала» Игорь Черевченко рассказал о работе на сборах.

Тульский сбор пройдут не все ребята, часть игроков вызывалась в свои национальные сборные, и они присоединятся к нам уже в Австрии. За время подготовки в Туле команду могут пополнить несколько новичков. Довольны, что в первые дни сборов удалось закончить сделку по Евгению Луценко. Это квалифицированный футболист, настырный, техничный и обладающий солидным опытом выступлений в РПЛ. Евгений доказал свою состоятельность в минувшем сезоне по матчам за столичное «Динамо».

Тульский сбор пройдут не все ребята, часть игроков вызывалась в свои национальные сборные, и они присоединятся к нам уже в Австрии.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
   69 / 732
сегодня в 20:12
Конечно Черевченко виднее, но как по мне весьма сомнительное усиление. ИМХО.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 732
сегодня в 19:59
Луценко - знатный мазила!!!
gentlewolf
gentlewolf
   281 / 732
сегодня в 19:36
Если опять в нем видят первого форварда - то этот сезон у Евгения будет ничем не лучше прошлого.
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