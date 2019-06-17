Черевченко: «Рады, что подписали Луценко»

Наставник «Арсенала» рассказал о работе на сборах.

Тульский сбор пройдут не все ребята, часть игроков вызывалась в свои национальные сборные, и они присоединятся к нам уже в Австрии. За время подготовки в Туле команду могут пополнить несколько новичков. Довольны, что в первые дни сборов удалось закончить сделку по Евгению Луценко. Это квалифицированный футболист, настырный, техничный и обладающий солидным опытом выступлений в РПЛ . Евгений доказал свою состоятельность в минувшем сезоне по матчам за столичное «Динамо».

Тульский сбор пройдут не все ребята, часть игроков вызывалась в свои национальные сборные, и они присоединятся к нам уже в Австрии.