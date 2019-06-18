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Андрес Понсе: «„Ахмат“ - большой клуб, здесь я могу прогрессировать»

сегодня, 21:11

Нападающий Андрес Понсе прокомментировал свой переход из «Анжи» в «Ахмат».

Меня тут отлично приняли. Видно, что команда дружная и сплоченная. Мой друг Анхель помогает мне с адаптацией. Никаких проблем нет.

Еще недели за две до завершения сезона агент сказал, что интерес проявляет «Ахмат». Я заинтересовался этим предложением. Это большой клуб, здесь я могу прогрессировать. Однако я должен работать и своей игрой доказывать правоту выбора. Буду делать для этого все. Перед подписанием контракта я общался с Анхелем. Он сказал: «Переходи, здесь все отлично». Никаких проблем с переходом не было.

Я провел год в «Анжи». Дагестан и Чечня – соседские республики. Я тепло общался с чеченцами, с которыми играл в «Анжи». Отличные ребята. Все это поможет мне адаптироваться.

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cska plus
cska plus
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сегодня в 21:16
Ахмат не ошибся с Понсе.
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