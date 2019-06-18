Гендиректор «Сочи» прокомментировал слухи о переходе Глушакова

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал слухи о том, что состав команды могут пополнить игроки «Спартака» и .

С чего вы взяли, что они к нам переходят? Пресса сватает? Ну звоните тем, кто этим занимается. Или напишите то, что пишут другие. У вас ведь как: один пишет – другие за ним повторяют (смеется). Думаете, мне не звонили ваши коллеги по этому поводу? Звонили. Просто я уже не отвечаю на некоторые звонки. Спрашивают одно и то же.

Поймите, сейчас такое время, что информация о переходе тех или иных футболистов из клуба в клуб – закрытая. Ни один нормальный руководитель не будет разглагольствовать о том, кого он купит, кого хочет купить, с кем ведет переговоры. Когда есть состоявшийся факт – другое дело. Можно сообщить: футболист такой-то заключил контракт с таким-то клубом. Информацию нам подтвердило официальное лицо. А то пишут: вот, дескать, по сведениям источников, да и то не подтвержденным... Свистопляска какая-то! Мы зря тратим время друг друга. Хотите, напишите то, что пишут другие. Или не пишите ничего.