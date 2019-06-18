ГлавнаяНовости

Гендиректор «Сочи» прокомментировал слухи о переходе Глушакова

сегодня, 21:05

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал слухи о том, что состав команды могут пополнить игроки «Спартака» Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров.

С чего вы взяли, что они к нам переходят? Пресса сватает? Ну звоните тем, кто этим занимается. Или напишите то, что пишут другие. У вас ведь как: один пишет – другие за ним повторяют (смеется). Думаете, мне не звонили ваши коллеги по этому поводу? Звонили. Просто я уже не отвечаю на некоторые звонки. Спрашивают одно и то же.

Поймите, сейчас такое время, что информация о переходе тех или иных футболистов из клуба в клуб – закрытая. Ни один нормальный руководитель не будет разглагольствовать о том, кого он купит, кого хочет купить, с кем ведет переговоры. Когда есть состоявшийся факт – другое дело. Можно сообщить: футболист такой-то заключил контракт с таким-то клубом. Информацию нам подтвердило официальное лицо. А то пишут: вот, дескать, по сведениям источников, да и то не подтвержденным... Свистопляска какая-то! Мы зря тратим время друг друга. Хотите, напишите то, что пишут другие. Или не пишите ничего.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бакаев: «Прекрасно понимаю, что сейчас будет тяжелее, чем в прошлом году»
Сегодня, 21:37 Комментарии1
Андрес Понсе: «„Ахмат“ - большой клуб, здесь я могу прогрессировать»
Сегодня, 21:11 Комментарии1
Булыкин: «Сначала не хотел идти в политику, но потом загорелся»
Сегодня, 20:44 Комментарии10
«Тамбов» будет играть домашние матчи в Саранске
Сегодня, 18:45 Комментарии19
Агент: «Не знаю, где Чалов начнет новый сезон»
Сегодня, 18:26 Комментарии22
Сёмин: «Ни разу не видел Мурило в игре»
Сегодня, 16:40 Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   90 / 719
сегодня в 22:08
Информация закрытая, но кое-кто её приоткрывает.
Nikola45
Nikola45
   101 / 719
сегодня в 21:38
И в Сочи свиней не любят ))
No pupsiks
No pupsiks
   13 / 719
сегодня в 21:23
Сочи не будет себя свиньями позорить.
cska plus
cska plus
   9 / 719
сегодня в 21:20
Даже в Сочи не принимают хрющек.
Легенда тарасовки
Легенда тарасовки
   58 / 719
сегодня в 21:11
Свинопляска какая-то.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100