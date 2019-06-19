ГлавнаяНовости

Тите: «У нас есть некоторые проблемы»

сегодня, 10:19
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия0 : 0Логотип футбольный клуб ВенесуэлаВенесуэлаМатч завершен

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал итоги прошедшего матча второго тура группового этапа Кубка Америки с командой Венесуэлы (0:0). 

У нас есть некоторые проблемы, но мы должны знать, как справиться с ними. На протяжении второго тайма я говорил своим игрокам играть в быстрый пас и использовать свободную территорию. Нет смысла сейчас менять тактику. При этом футболисты должны иметь представление о том, как следует справляться с давлением. Это одна из наших задач. Мы должны понять своих болельщиков, они ждут от нас голов.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Неймар: «Больше не хочу играть за ПСЖ»
Сегодня, 11:13 Комментарии35
Р. Карлос: «Алиссон заслужил все награды мира»
Сегодня, 10:31 Комментарии1
Горецка: «Сане знает, что „Бавария“ может конкурировать с топ-клубами АПЛ»
Сегодня, 10:29 Комментарии1
Р. Карлос рассказал, что может спасти «Анжи»
Сегодня, 10:24 Комментарии8
Капелло: «Мбаппе выиграет много „Золотых мячей“»
Сегодня, 05:55 Комментарии13
Капелло: «„Галактикос“ вернулись в „Реал“»
Сегодня, 02:57 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   98 / 707
сегодня в 11:34
Времена решительно изменились. Когда-то Бразилия могла позволить себе не заметить потери Пеле или Ромарио, а сейчас наступил полный неймар.
Alex12357
Alex12357
   262 / 707
сегодня в 11:03
Проблема состоит в том что в Бразилии на данный момент в составе нет такого игрока как Неймар ,который способен обвести ,выдать шикарнейший пас для взятия ворот и если видит свободную точку нанести прицельный удар-а это очень многого стоит,вот ТИТЕ и ищет другие варианты,а так Бразилия показала игру как и с Бельгией на ЧМ,не могут попасть в ворота ни Коутиньо,ни Жезус,а Фирмино вообще где-то в сторонке ,игроки Нерес и Эвертон -стараются ,но сыгранности с партнёрами у них не хватает.Будем надеятся на лучшее,Очень жаль нет Неймара-свалить не на кого!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100