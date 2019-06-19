Тите: «У нас есть некоторые проблемы»

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал итоги прошедшего матча второго тура группового этапа Кубка Америки с командой Венесуэлы (0:0).

У нас есть некоторые проблемы, но мы должны знать, как справиться с ними. На протяжении второго тайма я говорил своим игрокам играть в быстрый пас и использовать свободную территорию. Нет смысла сейчас менять тактику. При этом футболисты должны иметь представление о том, как следует справляться с давлением. Это одна из наших задач. Мы должны понять своих болельщиков, они ждут от нас голов.