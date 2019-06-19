Комбаров: «„Спартак“ для меня был, есть и будет родным домом»

Защитник Дмитрий Комбаров прокомментировал свой уход из «Спартака».
Для меня это новый этап жизни, карьеры, еще один вызов, который давно себе хотел получить. Давно решил, что нужно обновление, новый виток развития. Наверное, с этой точки зрения можно поздравить. Но... «Спартак» для меня был, есть и будет родным клубом, родным домом, в который я пришел в 6 лет, где во взрослой команде провел 9 лет. Поэтому благодарен клубу за каждую проведенную там минуту, благодарю Бога, что моя карьера сложилась так, как сложилась.