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Комбаров: «„Спартак“ для меня был, есть и будет родным домом»

сегодня, 22:34

Защитник Дмитрий Комбаров прокомментировал свой уход из «Спартака».

Для меня это новый этап жизни, карьеры, еще один вызов, который давно себе хотел получить. Давно решил, что нужно обновление, новый виток развития. Наверное, с этой точки зрения можно поздравить. Но... «Спартак» для меня был, есть и будет родным клубом, родным домом, в который я пришел в 6 лет, где во взрослой команде провел 9 лет. Поэтому благодарен клубу за каждую проведенную там минуту, благодарю Бога, что моя карьера сложилась так, как сложилась.

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Все комментарии
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   29 / 714
сегодня в 22:55
Выжал из свиней всё что мог своей бездарной игрой, молодец.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   39 / 714
сегодня в 22:54
Спасибо за всё !
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   447 / 714
сегодня в 22:48
Не стоит так себя накручивать
Akvarel
Akvarel
   68 / 714
сегодня в 22:48
Кроме левого чемпионства в клубе с позорной историей так ничего и не добился.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   11 / 714
сегодня в 22:45
Дима, тебе нечего стесняться, ты при Федуне стал самым дорогим игроком мира по соотношению талант/зарплата (никто еще такому полену 2.5 ляма не платил), но это не твоя вина, это твоя удача))
No pupsiks
No pupsiks
   17 / 714
сегодня в 22:45
Через неделю про него забудешь, а потом начнешь мстить хрякам за изломанную судьбу.
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 714
сегодня в 22:37
Дима,огромное спасибо и удачи
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