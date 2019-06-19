Ордец: «Над переходом в „Динамо“ долго не думал»

Новичок «Динамо» поделился впечатлениями от перехода в московский клуб.

Ордец перебрался в «Динамо» на правах свободного агента.

До перехода слышал о «Динамо» только хорошее. Знал, что это один из самых титулованных клубов России, очень амбициозный клуб. Здесь работает хороший тренер, ставятся серьёзные задачи пробиться в еврокубки. Поэтому долго не раздумывал. После знакомства с базой «Динамо» и новым стадионом ещё больше укрепился во мнении, что не ошибся с выбором. Приложу максимум усилий, чтобы помочь команде добиться поставленных целей.