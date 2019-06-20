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Рейнгольд: «Дмитрий Комбаров играет лучше, чем Айртон»

сегодня, 08:35

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал уход из клуба защитника Дмитрия Комбарова.

Затравили парня. Пускай мне господин Кононов скажет, а кто на позиции крайнего защитника лучше? При всех недостатках Комбарова, кто сильнее? Айртон, который играет, словно на пляже Копакабаны с чашечкой кофе в руках? Или кто-то еще? Не надо из нас делать дураков, из людей, которые что-то в футболе понимают. Пора бы «Спартаку» понять: если люди приносили пользу команде, выходили и бодались за нее, с ними надо поступать иначе, не как с Глушаковым, который был кумиром у спартачей. И то какая-то «Фратрия», какие-то дебилы, начали гонения на Глушакова. Кто они такие? Не им решать судьбу человека и тем более футболиста. Это не болельщики, а засланные казачки. А господин Федун клюнул на эту удочку! Жаль.

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cska plus
cska plus
сегодня в 08:55
Старик ничего не видит, не тот и не другой не футболисты, гонят любительский футбол.
makkie
makkie
сегодня в 08:48
Вчера у Рейнгольда вышло два интервью - в первом он защищает Глушакова, а во втором приветствует решение разорвать контракт.
Сейчас тоже какую-то чушь прогнал (ждем опровержения...)

Вывод: СМИ банально вбрасывают интервью, выдумывая сами их из головы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:47
Старенький жжот, особенно про де 6иллов ;)
А вообще он мастер переобуваться на бегу...
ziborock
ziborock
сегодня в 08:44
И тут Остапа понесло...
Комбаров играл хорошо года 3-5 назад!
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