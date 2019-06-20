Рейнгольд: «Дмитрий Комбаров играет лучше, чем Айртон»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал уход из клуба защитника .

Затравили парня. Пускай мне господин Кононов скажет, а кто на позиции крайнего защитника лучше? При всех недостатках Комбарова, кто сильнее? Айртон, который играет, словно на пляже Копакабаны с чашечкой кофе в руках? Или кто-то еще? Не надо из нас делать дураков, из людей, которые что-то в футболе понимают. Пора бы «Спартаку» понять: если люди приносили пользу команде, выходили и бодались за нее, с ними надо поступать иначе, не как с Глушаковым, который был кумиром у спартачей. И то какая-то «Фратрия», какие-то дебилы, начали гонения на Глушакова. Кто они такие? Не им решать судьбу человека и тем более футболиста. Это не болельщики, а засланные казачки. А господин Федун клюнул на эту удочку! Жаль.