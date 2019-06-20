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Федун: «Кононов не провалил все задачи»

сегодня, 09:18

Владелец «Спартака» Леонид Федун признался, что доверяет главному тренеру команды Олегу Кононову

Кононов не провалил все задачи. Были же в ваших публикациях слова, что если убрать игру с «Оренбургом», то Кононов — третий по набранным очкам среди всех тренеров, а без поражения «Оренбургу» мы вообще бы шли сразу за «Зенитом». При этом, условно говоря, в нашу пользу не было столько судейских ошибок, как это было с «Локомотивом». А если всё посчитать, то у нас было бы на восемь очков больше. И что бы вы тогда про Кононова говорили

Кононов не бог, он пришёл в команду в самый неприятный момент. Как попадал сюда Эмери, как Лаудруп, как Якин – когда приходится избавляться от большой массы игроков. Кононов видит, что формировать новую команду надо с чистого листа. Тот же «Аякс», который со своей массой игроков прошёл так далеко, первые два сезона колбасило, его не было в Лиге чемпионов. А потом команда заиграла. Надеюсь, и у нас так будет.

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Все комментарии
beefs
beefs
   58 / 712
сегодня в 10:32
Осенью увидим...
Binger
Binger
   93 / 712
сегодня в 10:24
Хороший тренер, главное, что Федун доволен, сам же выбирал.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   24 / 712
сегодня в 10:15
Ахахаха! Леня Киевский жжет. Не все задачи у него провалены Пиджаком. Главная задача выход в ФНЛ ещё не провалена
Akvarel
Akvarel
   62 / 712
сегодня в 10:08
Кононов, как тренер, сейчас устраивает всех, пусть продолжает работать.
Байкал-38
Байкал-38
   26 / 712
сегодня в 10:04
Аякс два года не был в ЛЧ и это можно сравнить со Спартаком? Спартак за правление Федуна был всего 4 раза в ЛЧ! Представьте и это за 15 лет.
А кто говорил, что Кононов провалил все задачи? То, что было нафантазировано сумасшедшими не в счёт. Кононов в победу в кубке и в чемпионство верил, но кроме как улыбки и смеха это не вызывало.
Реально было зацепиться только за попадание в зону ЛЕ.
А про судейство Лёня лукавит или забыл, что в Грозном было?
Одним словом Спартак лучший во всём мире, даже Барса и Реал ему в подмётки не годятся, просто везде вселенский заговор!
Самому то не надоело этот бред нести?

P.S. Федун вообще сам то понимает, что говорит?
"Кононов не бог, он пришёл в команду в самый неприятный момент. Как попадал сюда Эмери, как Лаудруп, как Якин – когда приходится избавляться от большой массы игроков"
Этими словами он расписывается в беспомощности и немощности своего правления.
Вот и Кононов наберёт сейчас эту массу, а другой тренер будет заново расчищать и набирать новых и так по кругу, вновь и вновь.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 712
сегодня в 10:01
Как бы не погнали к осени пиджака как и всех предшественников ссаными тряпками. Гыгыгы
cska plus
cska plus
   8 / 712
сегодня в 09:39
Провалил по логике федуна это когда попали в ФНЛ, а так норм.
Faustello
Faustello ответил Footbolista
   6 / 712
сегодня в 09:37
Чего?...сезон закончился уже)...
Ну все ждём следующий сезон )))
Footbolista
Footbolista ответил Faustello
   21 / 712
сегодня в 09:35
Чего?...сезон закончился уже)...
Faustello
Faustello ответил Serg_Diamond
   6 / 712
сегодня в 09:33
Кононов провалил еще не все задачи
Ждём ))
nik9373
nik9373
   554 / 712
сегодня в 09:30
Всё-таки Федун идиот,со справкой.Если бы у бабушки был х...
DanjaG
DanjaG
сегодня в 09:25
Стыдно за свиней, как всегда.
Averoniy
Averoniy
   98 / 712
сегодня в 09:24
Второй день подряд обсуждение околофутбольных проблем заурядной команды с пятого места с позорной историей, не много ли?
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   145 / 712
сегодня в 09:19
Кононов провалил еще не все задачи
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