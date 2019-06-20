Федун: «Кононов не провалил все задачи»

Владелец «Спартака» Леонид Федун признался, что доверяет главному тренеру команды Олегу Кононову.
Кононов не провалил все задачи. Были же в ваших публикациях слова, что если убрать игру с «Оренбургом», то Кононов — третий по набранным очкам среди всех тренеров, а без поражения «Оренбургу» мы вообще бы шли сразу за «Зенитом». При этом, условно говоря, в нашу пользу не было столько судейских ошибок, как это было с «Локомотивом». А если всё посчитать, то у нас было бы на восемь очков больше. И что бы вы тогда про Кононова говорили?
Кононов не бог, он пришёл в команду в самый неприятный момент. Как попадал сюда Эмери, как Лаудруп, как Якин – когда приходится избавляться от большой массы игроков. Кононов видит, что формировать новую команду надо с чистого листа. Тот же «Аякс», который со своей массой игроков прошёл так далеко, первые два сезона колбасило, его не было в Лиге чемпионов. А потом команда заиграла. Надеюсь, и у нас так будет.
А кто говорил, что Кононов провалил все задачи? То, что было нафантазировано сумасшедшими не в счёт. Кононов в победу в кубке и в чемпионство верил, но кроме как улыбки и смеха это не вызывало.
Реально было зацепиться только за попадание в зону ЛЕ.
А про судейство Лёня лукавит или забыл, что в Грозном было?
Одним словом Спартак лучший во всём мире, даже Барса и Реал ему в подмётки не годятся, просто везде вселенский заговор!
Самому то не надоело этот бред нести?
P.S. Федун вообще сам то понимает, что говорит?
"Кононов не бог, он пришёл в команду в самый неприятный момент. Как попадал сюда Эмери, как Лаудруп, как Якин – когда приходится избавляться от большой массы игроков"
Этими словами он расписывается в беспомощности и немощности своего правления.
Вот и Кононов наберёт сейчас эту массу, а другой тренер будет заново расчищать и набирать новых и так по кругу, вновь и вновь.
А кто говорил, что Кононов провалил все задачи? То, что было нафантазировано сумасшедшими не в счёт. Кононов в победу в кубке и в чемпионство верил, но кроме как улыбки и смеха это не вызывало.
Реально было зацепиться только за попадание в зону ЛЕ.
А про судейство Лёня лукавит или забыл, что в Грозном было?
Одним словом Спартак лучший во всём мире, даже Барса и Реал ему в подмётки не годятся, просто везде вселенский заговор!
Самому то не надоело этот бред нести?
P.S. Федун вообще сам то понимает, что говорит?
"Кононов не бог, он пришёл в команду в самый неприятный момент. Как попадал сюда Эмери, как Лаудруп, как Якин – когда приходится избавляться от большой массы игроков"
Этими словами он расписывается в беспомощности и немощности своего правления.
Вот и Кононов наберёт сейчас эту массу, а другой тренер будет заново расчищать и набирать новых и так по кругу, вновь и вновь.