Федун: «В 2017-м году у нас был фарт, потом он закончился»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал об увольнении с поста главного тренера итальянского специалиста Массимо Карреры.
Понял, что с Каррерой у „Спартака“ нет будущего, когда мы потеряли Кубок и серебро. Но тогда, в мае 2018-го, решил дать ещё шанс. Всё-таки это человек, которого я очень люблю и уважаю. Но дальше пошли те же ошибки.
В 2017-м у нас был фарт, потом он закончился. Да, не получилось зацепиться за результат во второй год. Пришло время формировать новую команду. А этот процесс превратился в истерику. Что ж, хотят истерить – ради бога! Как говорил знаменитый Рабинович из Одессы: «Любой кипиш в прессе, кроме некролога, всегда в кассу».
Было одно очко до второго места? Вопрос не в очках, а в том, управляется команда или нет. Если она поплыла, если внутри начались группировки, если они собачатся друг с другом, если теряется единоначалие, необходимо принимать меры. Либо выгонять всех игроков и набирать новых — но у меня столько денег нет. Либо расставаться с тренером, что я и сделал.
- после чемпионского сезона у меня закончились деньги на фарт ))
- после чемпионского сезона у меня закончились деньги на фарт ))
Беня Рабинович бы сказал: "Лёня, не позорь мои седины такой до нелепости лажовой отмазкой"...)))
Беня Рабинович бы сказал: "Лёня, не позорь мои седины такой до нелепости лажовой отмазкой"...)))
Не надоело ????
Смысл ????
Коль каждый из них пишет на сколько он хорош....А все плохие....
Ничего не изменится....
Фильмы снимают на одинаковые камеры....В одинаковых киностудиях ...- только один фильм интересный и запоминается....Второй смотреть не будешь....Еле осилишь на перемотке.......
Просто в первом режиссер знал что и как делать....А режиссер второго фильма только ругал актеров и сетовал на отсутствие фарта при провале в прокате.....))))
Неужели тратя сотни миллионов евро за долгий период правления нельзя пригласить себе в помощь ПРОФЕССИОНАЛОВ, умеющих работать.....Даже в биологических НИИ не проводят опыты длинной в 14 лет......
Не надоело ????
Смысл ????
Коль каждый из них пишет на сколько он хорош....А все плохие....
Ничего не изменится....
Фильмы снимают на одинаковые камеры....В одинаковых киностудиях ...- только один фильм интересный и запоминается....Второй смотреть не будешь....Еле осилишь на перемотке.......
Просто в первом режиссер знал что и как делать....А режиссер второго фильма только ругал актеров и сетовал на отсутствие фарта при провале в прокате.....))))
Неужели тратя сотни миллионов евро за долгий период правления нельзя пригласить себе в помощь ПРОФЕССИОНАЛОВ, умеющих работать.....Даже в биологических НИИ не проводят опыты длинной в 14 лет......
Кстати, fart - это на английском "пердеть" и "59н"
Кстати, fart - это на английском "пердеть" и "59н"
Федун прав на 100%.....
Федун прав на 100%.....
Забавный кадр, конечно. Поскорей бы уже спартак на IPO выставил. Стану миноритарием, буду каждый месяц требовать ликвидации ОАО спартак.
Забавный кадр, конечно. Поскорей бы уже спартак на IPO выставил. Стану миноритарием, буду каждый месяц требовать ликвидации ОАО спартак.
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Елы-палы, а ты кто, владелец или хрен с бугра?
Пресекай конфликты, мири поссорившихся, режь мясо в нужный момент, а не когда все запущено.
_________________________________
Елы-палы, а ты кто, владелец или хрен с бугра?
Пресекай конфликты, мири поссорившихся, режь мясо в нужный момент, а не когда все запущено.