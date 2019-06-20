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Федун: «В 2017-м году у нас был фарт, потом он закончился»

сегодня, 09:15

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал об увольнении с поста главного тренера итальянского специалиста Массимо Карреры

Понял, что с Каррерой у „Спартака“ нет будущего, когда мы потеряли Кубок и серебро. Но тогда, в мае 2018-го, решил дать ещё шанс. Всё-таки это человек, которого я очень люблю и уважаю. Но дальше пошли те же ошибки. 

В 2017-м у нас был фарт, потом он закончился. Да, не получилось зацепиться за результат во второй год. Пришло время формировать новую команду. А этот процесс превратился в истерику. Что ж, хотят истерить – ради бога! Как говорил знаменитый Рабинович из Одессы: «Любой кипиш в прессе, кроме некролога, всегда в кассу». 

Было одно очко до второго места? Вопрос не в очках, а в том, управляется команда или нет. Если она поплыла, если внутри начались группировки, если они собачатся друг с другом, если теряется единоначалие, необходимо принимать меры. Либо выгонять всех игроков и набирать новых — но у меня столько денег нет. Либо расставаться с тренером, что я и сделал.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
   6 / 712
сегодня в 10:31
Лёня:
- после чемпионского сезона у меня закончились деньги на фарт ))
dzvinka
dzvinka
   66 / 712
сегодня в 10:30
куча бабла, специалистов "профессионалов", "профессиональных" футболистов, купленых судей из 2ации, а в итоге это все не работает... только фарт если... а так никак))) ахахаха
ОПС
ОПС
   207 / 712
сегодня в 10:28
Не надо все списывать на фарт. Плохо это.
Багров-брат
Багров-брат ответил Jeck Denielse
   319 / 712
сегодня в 10:27
Теперь до Нового Года будем Федуна и Глушакова обсуждать???? Не надоело ???? Смысл ???? Коль каждый из них пишет на сколько он хорош....А все плохие.... Ничего не изменится.... Фильмы снимают на одинаковые камеры....В одинаковых киностудиях ...- только один фильм интересный и запоминается....Второй смотреть не будешь....Еле осилишь на перемотке....... Просто в первом режиссер знал что и как делать....А режиссер второго фильма только ругал актеров и сетовал на отсутствие фарта при провале в прокате.....)))) Неужели тратя сотни миллионов евро за долгий период правления нельзя пригласить себе в помощь ПРОФЕССИОНАЛОВ, умеющих работать.....Даже в биологических НИИ не проводят опыты длинной в 14 лет......
В генетических НИИ проводят опыты и дольше, но там не выращивают таких мутантов, аки детище Федуна...)))
Багров-брат
Багров-брат
   319 / 712
сегодня в 10:26
Боже ж мой, как коряво мажется Лёнечка...))) Таки разве после отставки Карреры, в команде закончились группировки и почила в лету ОПГ "Денискина ромашка"? Разве "народный" клуб начал играть с новым задором, сплотившись вокруг нового тренера? Разве новый тренер стал новым магнитом для фарта?
Беня Рабинович бы сказал: "Лёня, не позорь мои седины такой до нелепости лажовой отмазкой"...)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   9 / 712
сегодня в 10:20
Теперь до Нового Года будем Федуна и Глушакова обсуждать????
Не надоело ????
Смысл ????
Коль каждый из них пишет на сколько он хорош....А все плохие....

Ничего не изменится....
Фильмы снимают на одинаковые камеры....В одинаковых киностудиях ...- только один фильм интересный и запоминается....Второй смотреть не будешь....Еле осилишь на перемотке.......
Просто в первом режиссер знал что и как делать....А режиссер второго фильма только ругал актеров и сетовал на отсутствие фарта при провале в прокате.....))))

Неужели тратя сотни миллионов евро за долгий период правления нельзя пригласить себе в помощь ПРОФЕССИОНАЛОВ, умеющих работать.....Даже в биологических НИИ не проводят опыты длинной в 14 лет......
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   24 / 712
сегодня в 10:18
Леня, это не фарт закончился, а юбилей Симоняна прошел?)))
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   24 / 712
сегодня в 10:18
Ха-ха. Леня Киевский второй день подряд оправдывается, что он дилетант в футболе.
mihaluch
mihaluch
   64 / 712
сегодня в 10:17
Этот фарт носил название административный ресурс.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   29 / 712
сегодня в 10:16
Самому не стыдно про фарт чушь нести.
Ник Уволен
Ник Уволен
   133 / 712
сегодня в 09:53
Просто нагло протащили свиней с помощью судейства на 1 место. Стыдно за такие титулы.
Artemon9
Artemon9
   648 / 712
сегодня в 09:51
У Локомотива был точно такой же фарт годом позже...
Кстати, fart - это на английском "пердеть" и "59н"
GreeM
GreeM
   35 / 712
сегодня в 09:50
Хоть сам признался, что чемпионство не заслуженное.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 712
сегодня в 09:47
Давно все знают, что чемпионство свиньи взяли за счёт фарта, судейства в их пользу, ну и конечно юбилей Симоняна. Гыгыгы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   9 / 712
сегодня в 09:45
Фарт - победитель ЧР 2017…...
Федун прав на 100%.....
cska plus
cska plus
   8 / 712
сегодня в 09:36
Фарт заключается в том, что сумели с мутко договориться по сумме
Footbolista
Footbolista
   21 / 712
сегодня в 09:33
Забавны рассуждения бомжей, охваченных газовым фартом)...
tuman960
tuman960
   326 / 712
сегодня в 09:32
незнал что фарт можно просто оплатить!!!Стыдно за так называемый "фарт"в честь юбилея Симоняна!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   13 / 712
сегодня в 09:31
Фарт был в связи с юбилеем Симоняна. Следующий возможен на столетие народных. И то если бабла хватит. Накрайняк можно вагоны пойти разгружать...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   20 / 712
сегодня в 09:29
Юбилей Симоняна и абонемент Мудько в вип зону закрывашки Федун описал одним словом : фарт.
Забавный кадр, конечно. Поскорей бы уже спартак на IPO выставил. Стану миноритарием, буду каждый месяц требовать ликвидации ОАО спартак.
Faustello
Faustello
   6 / 712
сегодня в 09:26
Прсто Лампочкин перестал вытягивать ))) Фарт тут не причём.
Binger
Binger
   93 / 712
сегодня в 09:22
Никакого фарта не было, все игры тусклые с судейским подсуживанием к юбилею симояна с помощью РФС.
viva-viva
viva-viva
   425 / 712
сегодня в 09:18
ХОРОШО ХОТЬ С НЕФТЬЮ НЕ ТАК?!
makkie
makkie
   33 / 712
сегодня в 09:18
Если она поплыла, если внутри начались группировки, если они собачатся друг с другом, если теряется единоначалие, необходимо принимать меры
_________________________________

Елы-палы, а ты кто, владелец или хрен с бугра?
Пресекай конфликты, мири поссорившихся, режь мясо в нужный момент, а не когда все запущено.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Свинодел
   103 / 712
сегодня в 09:18
Бабло у вас было, а теперь кончилось. Без бабла спартак ничто.
Все помнят, как Миллер купил для Зенита матч с Динамо (Минск)
oncha
oncha
   279 / 712
сегодня в 09:17
День рождения симоняна не каждый год.
Свинодел
Свинодел
   51 / 712
сегодня в 09:16
Бабло у вас было, а теперь кончилось. Без бабла спартак ничто.
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