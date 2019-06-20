Широков: «Джорджевич не сможет заиграть в „Зените“»

Бывший игрок «Зенита» советует форварду команды уйти из клуба. Минувший сезон футболист провел на правах аренды в тульском «Арсенале».

Глобальное усиление - это сколько? Вы предлагаете пять человек поменять? Если добавить по одному конкурентоспособному игроку в каждую линию, то это и будет точечное усиление. Думаю, по одному футболисту «Зенит» и приобретет. Этого достаточно.

У Джорджевича хорошие перспективы посидеть на скамейке… На данный момент, как мне кажется, шансов в конкуренции с Дзюбой или Азмуном у него нет. Джорджевич даже не третий в списке форвардов. Только потеряет время. Нужно уходить, а еще лучше - возвращаться в тульский «Арсенал».