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Широков: «Джорджевич не сможет заиграть в „Зените“»

сегодня, 08:41

Бывший игрок «Зенита» Роман Широков советует форварду команды Луке Джорджевичу уйти из клуба. Минувший сезон футболист провел на правах аренды в тульском «Арсенале».

Глобальное усиление - это сколько? Вы предлагаете пять человек поменять? Если добавить по одному конкурентоспособному игроку в каждую линию, то это и будет точечное усиление. Думаю, по одному футболисту «Зенит» и приобретет. Этого достаточно.

У Джорджевича хорошие перспективы посидеть на скамейке… На данный момент, как мне кажется, шансов в конкуренции с Дзюбой или Азмуном у него нет. Джорджевич даже не третий в списке форвардов. Только потеряет время. Нужно уходить, а еще лучше - возвращаться в тульский «Арсенал».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 08:56
Тут с Романом сложно поспорить.
GreeM
GreeM
сегодня в 08:46
Лука боится играть в больших клубах.
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