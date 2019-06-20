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Форвард «Лейпцига» может перейти в «Спартак»

сегодня, 13:54

Нападающий «Лейпцига» Брума может продолжить карьеру в РПЛ, пишет Kicker.

К 24-летнему португальцу проявляет интерес «Спартак». Москвичам придется побороться за игрока с «Порту» и ПСВ.

В минувшем сезоне форвард провел 14 матчей в Бундеслиге, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. В апреле сообщалось, что немецкий клуб готов продать своего футболиста.

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Все комментарии
Palex
Palex
   171 / 713
сегодня в 15:05
Хороший нападающий, главное забивной.
valt134
valt134
   309 / 713
сегодня в 15:02
Зачем такие сплетни пускать? В Спартаке его всё равно никогда не будет. С таким же успехом можно написать, что и Месси с Роналду переходят в Спартак. Фантазёры, право слово...
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 713
сегодня в 14:58
Брума будет нашим Садью Моне ,будет рвать газовых расистов
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Владимир_Спартак
   49 / 713
сегодня в 14:54
Один гол и один пас..... 😁))). У нас и своих таких куча. Не к нам.. Повыше....), по турнирной лестнице повыше.. Туды его...
Коняшкам в самый раз ! Они ж на него молиться будут ! Сделают из него второго Месси ! ЦСКА ведь у нас ВЕЛИКИЙ! ))))))))))))))
Сп62
Сп62
   317 / 713
сегодня в 14:48
Если Порту не уступит Брума, не отдавать тогда Зе.
Павел Амурский
Павел Амурский
   25 / 713
сегодня в 14:48
Заменит бездарного луишку, тоже не будет забивать.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 713
сегодня в 14:47
А ля Заболотный. Только негр. Гыгыгы
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   23 / 713
сегодня в 14:47
Шикарный форвард один гол за 14 игр, берите пупсики не прогадаете.
Akvarel
Akvarel
   55 / 713
сегодня в 14:45
В Европе никому не нужен.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 713
сегодня в 14:45
Пусть выбирает клуб. Либо играть в Лиге Чемпионов или в Лиге Европы или сразу опозориться со свиньями в Лиге Европы. Гыгыгы
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   27 / 713
сегодня в 14:44
Опять сказки, никогда этого не будет.
GreeM
GreeM
   33 / 713
сегодня в 14:43
Хочет так рано завязать с футболом?
drug01
drug01
   78 / 713
сегодня в 14:42
Это будет круто!
makkie
makkie
   37 / 713
сегодня в 14:26
Да он на левом фланге играет, какой нападающий?
post-navigator
post-navigator
   380 / 713
сегодня в 14:26
Немецкий негр? Дойче шварцеманн? Аплодирую стоя :)
Знай, ушлый европеец: Продавая тарасятам всякий шлак по сходной цене - ты наносишь явную пользу спартакковскому футболу! :)
Left Boy
Left Boy
   87 / 713
сегодня в 14:23
слишком шикарный игрок для Спартака
LOpp
LOpp
   11 / 713
сегодня в 14:11
даже у, прости господи, Заболотного статистика по лучше.
номер 12
номер 12
   275 / 713
сегодня в 14:08
Нападающий с одним голом в 14 матчах? За десятку? Даааа.... Плохи дела в Тарасовке
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 713
сегодня в 14:02
14 матчей - 1 гол?) Неплохой нап для "Спартака"))
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 713
сегодня в 14:00
полузащитник,левый вингер,10 млн стоит
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   81 / 713
сегодня в 13:59
Один гол и один пас..... 😁))). У нас и своих таких куча. Не к нам.. Повыше....), по турнирной лестнице повыше.. Туды его...
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