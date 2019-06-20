Форвард «Лейпцига» может перейти в «Спартак»

сегодня, 13:54

Нападающий «Лейпцига» Брума может продолжить карьеру в РПЛ , пишет Kicker.

К 24-летнему португальцу проявляет интерес «Спартак». Москвичам придется побороться за игрока с «Порту» и ПСВ .

В минувшем сезоне форвард провел 14 матчей в Бундеслиге, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. В апреле сообщалось, что немецкий клуб готов продать своего футболиста.