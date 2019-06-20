Форвард «Лейпцига» может перейти в «Спартак»

Нападающий «Лейпцига» Брума может продолжить карьеру в РПЛ, пишет Kicker.
К 24-летнему португальцу проявляет интерес «Спартак». Москвичам придется побороться за игрока с «Порту» и ПСВ.
В минувшем сезоне форвард провел 14 матчей в Бундеслиге, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. В апреле сообщалось, что немецкий клуб готов продать своего футболиста.
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Знай, ушлый европеец: Продавая тарасятам всякий шлак по сходной цене - ты наносишь явную пользу спартакковскому футболу! :)