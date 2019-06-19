«Порту» готов заплатить за игрока «Спартака» 12 млн евро

сегодня, 09:31

«Порту» продолжает вести переговоры по нападающему «Спартака» .

Португальцы готовы заплатить за 28-летнего игрока 12 млн евро. Именно эту сумму требовали москвичи за своего футболиста. Ранее «драконы» пытались приобрести форварда за 8 млн евро, а затем увеличили предложение до 10 млн.