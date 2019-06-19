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«Порту» готов заплатить за игрока «Спартака» 12 млн евро

сегодня, 09:31

«Порту» продолжает вести переговоры по нападающему «Спартака» Зе Луишу.

Португальцы готовы заплатить за 28-летнего игрока 12 млн евро. Именно эту сумму требовали москвичи за своего футболиста. Ранее «драконы» пытались приобрести форварда за 8 млн евро, а затем увеличили предложение до 10 млн.

В прошедшем сезоне Зе Луиш сыграл 25 матчей в РПЛ, забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи.

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Все комментарии
Jum13
Jum13 ответил MAUS
   24 / 707
сегодня в 10:11
Зе, на фотке тебе лично ,средний палец показывает 🤣
А - так Зе Луиш мутант и у него 7 пальцев на руке! Ну или у тебя проблемы с арифметикой )))
drug01
drug01
   91 / 707
сегодня в 10:07
Надо продовать
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Литейный 4
   7 / 707
сегодня в 10:01
Вот это развод устроили Порту. Свиньи научились впаривать неликвид. В Севильи уже не знают как обратно, даже за деньги вернуть губошлёпа. Через полгода португальцы за голову возьмутся от этого косореза безтолкового. Гыгыгы
Ты наверно забыл что Португалия наступает нам на пятки в рейтинге стран УЕФА........

Все методы хороши чтоб тормознуть догоняющих португашек.....

Трансфер Зе Луиша - первый этап в развал португальской Лиги.....
MAUS
MAUS ответил Литейный 4
   65 / 707
сегодня в 10:01
Вот это развод устроили Порту. Свиньи научились впаривать неликвид. В Севильи уже не знают как обратно, даже за деньги вернуть губошлёпа. Через полгода португальцы за голову возьмутся от этого косореза безтолкового. Гыгыгы
нелеквид, он актёр театра, ушел в ПСЖ!
вот это афера!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
   7 / 707
сегодня в 09:58
Глушакова забыл,который нас чемпионами сделал,да и Фернандо может ПСЖ забрать ,чтобы Паредаса научить игре))
Никого я не забыл.....
Просто время "усиления посредством избавления от Глушакова и Фернандо" ещё не настало...это следущий этап...))...
Вот будете от Зобнина избавляться...будет интересно...кстати сколько там отступные ???
Спрашиваю кстати исключительно в интересах усиления Спартака...))
GreeM
GreeM
   37 / 707
сегодня в 09:58
Трёшка его цена. И то в базарный день. 🤣
MAUS
MAUS ответил parallels
   65 / 707
сегодня в 09:57
не мучайте зулуса, отпустите за 2.
Зе, на фотке тебе лично ,средний палец показывает
🤣
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 707
сегодня в 09:56
Вот это развод устроили Порту. Свиньи научились впаривать неликвид. В Севильи уже не знают как обратно, даже за деньги вернуть губошлёпа. Через полгода португальцы за голову возьмутся от этого косореза безтолкового. Гыгыгы
Ravshan878
Ravshan878
   29 / 707
сегодня в 09:52
Осликча ,,HUT BAY,,🦄 .)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   11 / 707
сегодня в 09:52
Торг дело хлопотное...
ДСА
ДСА
   106 / 707
сегодня в 09:52
Додавили таки Порту, значит игрок им реально нужен.
13 RUS
13 RUS
   178 / 707
сегодня в 09:47
Стыдно за хряков
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   2 / 707
сегодня в 09:45
Глушакова забыл,который нас чемпионами сделал,да и Фернандо может ПСЖ забрать ,чтобы Паредаса научить игре))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил ПерекатиПоле
   2 / 707
сегодня в 09:44
ахах,пошла переобувка на ходу ,а когда-то не верили что клуб его и за пять продаст)))
parallels
parallels
   12 / 707
сегодня в 09:43
не мучайте зулуса, отпустите за 2.
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 707
сегодня в 09:43
ахахах,держите питерских и армейских экспертов,держите двумя руками ,ведь от стыда они бежали
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   18 / 707
сегодня в 09:41
спартак грамотно ведёт трансферные дела. 10 лямов уйдут агентам, 2 КапитануБане за разрыв контракта. И того: минус два игрока.
dli
dli
сегодня в 09:36
Продано
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   7 / 707
сегодня в 09:36
До свидания...Зе.

Исключительно интересная тактика усиления...
Без Промеса,Карреры,Ерёменко,Зе Луиша Спартак становиться просто очень сильной командой.....
Главное не останавливаться......до зимнего "Фонбэт Камеди Турнира" остаётся 6 с половиной месяцев....)))
Jum13
Jum13
   24 / 707
сегодня в 09:33
Зачем Порту это прыгающее полено?
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