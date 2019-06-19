«Порту» готов заплатить за игрока «Спартака» 12 млн евро

«Порту» продолжает вести переговоры по нападающему «Спартака» Зе Луишу.
Португальцы готовы заплатить за 28-летнего игрока 12 млн евро. Именно эту сумму требовали москвичи за своего футболиста. Ранее «драконы» пытались приобрести форварда за 8 млн евро, а затем увеличили предложение до 10 млн.
В прошедшем сезоне Зе Луиш сыграл 25 матчей в РПЛ, забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи.
Все методы хороши чтоб тормознуть догоняющих португашек.....
Трансфер Зе Луиша - первый этап в развал португальской Лиги.....
Все методы хороши чтоб тормознуть догоняющих португашек.....
Трансфер Зе Луиша - первый этап в развал португальской Лиги.....
вот это афера!
вот это афера!
Просто время "усиления посредством избавления от Глушакова и Фернандо" ещё не настало...это следущий этап...))...
Вот будете от Зобнина избавляться...будет интересно...кстати сколько там отступные ???
Спрашиваю кстати исключительно в интересах усиления Спартака...))
Просто время "усиления посредством избавления от Глушакова и Фернандо" ещё не настало...это следущий этап...))...
Вот будете от Зобнина избавляться...будет интересно...кстати сколько там отступные ???
Спрашиваю кстати исключительно в интересах усиления Спартака...))
🤣
🤣
Исключительно интересная тактика усиления...
Без Промеса,Карреры,Ерёменко,Зе Луиша Спартак становиться просто очень сильной командой.....
Главное не останавливаться......до зимнего "Фонбэт Камеди Турнира" остаётся 6 с половиной месяцев....)))
Исключительно интересная тактика усиления...
Без Промеса,Карреры,Ерёменко,Зе Луиша Спартак становиться просто очень сильной командой.....
Главное не останавливаться......до зимнего "Фонбэт Камеди Турнира" остаётся 6 с половиной месяцев....)))