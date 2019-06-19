Вопрос принципа. Кто ценнее, «Спартак» или капитаны?

сегодня, 12:00

Москвичи рады бы отдать четырех капитанов, но кто их подпишет? На «Соккер.ру» - о тугой петле Глушакова-Комбарова.

Четыре капитана – четыре проблемы

У Комбарова рекордное количество матчей из этого состава. Есть также Глушаков, Жано, Боккетти и Ребров – еще четыре гвардейца. Все, кроме грузина, выходили с капитанскими повязками. Получается, это легенды «Спартака» нового времени. Никого опытнее нет, а Промес вряд ли вернется. Особенно если им заинтересовался «Аякс» - известный реаниматор, поставивший на ноги Зийеха.

Поставить на ноги «Спартак» было некому, но с колен пора подниматься. А способы встать в полный рост в чужих глазах нехитрые. Не нужно даже Кононова первым трогать, пока своему АЕКу не проигрывал. Дайте человеку провалиться красиво в четвертый после «Рапида», «Урала» и «Оренбурга» раз. Достаточно резко убрать Глушакова и Комбарова, а плавнее – остальных.

Ведь трое из четырех опытных капитанов «Спартака» считают, что тянут на основу. А анализ их игры говорит о другом. И Боккетти, и Глушаков, и Комбаров, и Ребров просто не вытянули «Спартак» в тройку, куда вошел Антон Миранчук. И не сделали обладателями Кубка России, хотя молодой Баринов задачу осилил. «Спартак» заявлял о ставке на молодых, но держится за старых.

Ветераны не интересны покупателям

Вряд ли кому-то из людей, читающих эти строки, платили миллионы рублей за то, чтобы не выполняли работу. А тут вся пятерка, если останутся, будут зарабатывать, не играя в основе. Жано не закрепился в Самаре. Денис и Дмитрий в любой момент могут стать братьями Брутами в жизни Кононова. Капитан Артем оказался безвольным. До травм не забрал место в основе в команде, которая хочет подписать то Левашова, то Гильерме.

Один Боккетти вроде как Ещенко. Сальваторе интересен клубам из Турции, не замарался за полем. Но оба ветерана глубоко не пашут, что сказывается на конечном результате. Андрею в качестве извинения за подставу имени Глушакова выдали новый контракт – на здоровье. Лучше бы нашли крутого правого бека, но и Рассказов не настолько крут, чтобы отказываться от подстраховки в стиле Набиуллина и Жиркова.

Но отсутствие резких решений от Цорна по остальным – плохой знак. Возможно, «Спартак» будет экономить, поскольку у них не было трансферной стратегии, то есть удачных продаж. Платежный баланс такой хилый, что прошлым летом испугались санкций УЕФА сильнее, чем потери лидера Промеса. В таких условиях разумной станет чистка состава. Но «красно-белые» так играли в футбол, что покупателей на Глушакова и компанию нет.

Преграда на пути – финансовые аппетиты

«Сочи» может приютить Дениса и Дмитрия? Но любой тренер понимает – ребята предавали многих наставников ужасной игрой в футбол. Плюс нигде, кроме «Спартака», не будет таких царских зарплат, а на новом месте заставят играть в футбол! Жаль, что у настолько известных футболистов нет чувства собственного достоинства. Заработали достаточно, чтобы при грамотном вложении средств безбедно жить десятилетиями, могли сами встать и выйти, оставив «Спартак» в покое.

Ведь двое из пятерки поступают хуже, чем Дзюба. Артему не доверяли в московском клубе, мыкался по арендам годами. А когда заиграл, то не дали больше денег, хотя многим выписывали оклады без аргументов. У Дзюбы была причина ругаться и уйти свободным агентом. А у Глушакова и Комбарова нет причин оставаться. Но игроки с финансовыми аппетитами голодных акул, еще и старые по футбольным меркам, нужны только богатым и неопытным. А такие клубы в РПЛ не водятся.

Подписание Глушакова может быть выгодно только безнадежному богатому аутсайдеру, которому нечего терять. Причем только при пятикратном понижении оклада, ведь выдавать футболисту в форме Дениса больше 3 миллионов рублей в месяц – преступление. Гулиеву «Спартак» отстегнул целых шесть? Вряд ли мудрое решение. Так что будет справедливым, если во время короткой паузы между сезонами РПЛ «красно-белые» умудрятся выполнить программу-минимум.

Чтобы покупать, им нужно сначала разгрузить зарплатную ведомость. Сделать это без уважительного пинка Глушакову, Реброву, Комбарову, Боккетти и Жано крайне сложно. Ведь есть и другой список – тех, кто не сыграл сотые матчи за «Спартак», но тоже пока бесполезен. Если вместо большой чистки и попытки провести умную трансферную кампанию увидим затягивание дел, а еще хуже – Денис и Дмитрий останутся на следующий сезон, то какой был смысл в увольнении Измайлова и Родионова?

Капитан Артем виноват не меньше Дениса

Раз меняют кадры, назначив новых боссов и связного с трибунами и фанатами, то пора намекнуть людям, что у новых начальников иной подход. Тут вопрос принципа, давно не вопрос денег. «Спартак» столько потерял на трансферах и неграмотной раздаче рублей направо и налево, в том числе агентам, что пару миллионов евро, необходимые для красивого выставления из клуба людей, заслуживших уход ошибками на поле и отношением к «Спартаку», не кажутся большой ценой за свободу.

Свободу от грязи и ярких провалов. «Спартак» может вам нравиться или нет, но стоит признать – когда клуб со вторым бюджетом в лиге превращают в сборище не самых умных, судя по их решениям, футболистов, то сам бренд заслуживает очищение. Никто не гарантирует результат без Реброва, Глушакова и Комбарова, ведь без них Кононов играл и не всегда круто. Но новый «Спартак» с таким багажом скандалов, ошибок и безволия невозможен. Фанаты и так слишком добрые ко многим, кроме Глушакова.

Ведь на печальную историю команды бесхребетность капитана Реброва, поверьте, повлияла на меньше, чем гнильца в действиях других. Иронично, что сейчас срочно надо найти новые клубы тем, от кого еще требовал избавиться Каррера. Но за просчеты приходится платить, даже если Кассандра уже покинула здание. «Спартак» до последнего тянет в надежде, что найдется клуб, перекинувший финансовый крест на плечи? Так не заслужили сострадание, все прозаично.

Если ветеранов оставят – итог сезона ясен

У Глушакова и Комбарова такие финансовые запросы, что без жесткой позиции по двум одиозным фигурам так и останутся в «Спартаке» на год. И это будет грандиозным провалом как всего клуба, так и новых руководителей. Причем провалом тупым, поскольку тут нет места для дискуссии. Ведь выбирают между «Спартаком» и финансовыми интересами парочки переоцененных в силу лимита игроков. Они и раньше не были элитой мирового класса.

Но два года назад можно было тыкать в чемпионство, хотя и тогда из-за Глушакова и Комбарова часто пропускали голы. Полтора года назад можно было из вредности защищать Дениса – раз на него накинулись фанаты после «Тосно». Но в 2019 не понимать, что Глушаков – немолодой хавбек в плохой форме, а Комбаров – коллекционер статистики и грубых ошибок в защите, может только непригодный для управления «Спартаком» человек. Обоим по 32 года, кардинальные перемены в игре исключены.

В футбольный провинции в идеальном случае прорежется гордость – увидим максимум, а «Спартак» для них дойная корова. Было бы иначе – поступили, как Кирилл Комбаров. Когда увидел, что не тянет, то нашел клуб по плечу. У Глушакова, брата Дмитрия и Реброва профессиональная гордость пока не замечена, ведь волевые футболисты давно бы не мучили «Спартак». А они спокойно приходят на медицинские обследования, как и Жано с Боккетти. И спокойно тратят зарплаты, хотя из пятерки с натяжкой пользу приносил один Сальваторе.

Виновата вся команда – страдают болельщики

Разве нельзя было решить вопрос Глушакова из раздевалки? Странная у «Спартака» собралась компания. После того, что Денис творил на поле и за его пределами, многие бы отказались с ним играть. А эти напялили футболки в поддержку, выбрав между здравым смыслом и капитаном второго. А теперь пришли новые руководители, но волевое решение до сих пор не принято.

«Спартак» мог публично выставить всех названных на трансферы. Хотя бы чтобы показать – покупателей нет. Да и финансово может позволить себе разорвать с Глушаковым контракт. 97 млн рублей на дороге не валяются, но порой важнее показать принципиальность. Но в «Спартаке» не принято руководствоваться интересами «Спартака». Также клубу пока стыдно признаться, что их ветераны никому не нужны.

Ведь совсем недавно они выбрали Глушакова и убеждали, что Денис – игрок основы, капитан. Говорят, хавбек уже прощался с президентом клуба и тренером, сам все понимает. Но оказалось, что очереди из желающих подписать хавбека не существует. Многие игроки «Спартака» угробили репутацию. Люди там разные – Ребров и Глушаков не одного поля ягоды, но вместе в лучшем случае бесполезные на поле и за его пределами, в худшем – подставляли команду.

Трибуны не должны управлять большим клубом

В приличном клубе футбольного несоответствия достаточно, чтобы действовать. Но если покупателей нет, то будут гнуть линию «нельзя идти на поводу у трибун, отпуская Глушакова». Правильно, не фанаты должны управлять. Вот только если оставить Глушакова и Комбарова, если не определиться по Жано и Боккетти – два легионера накануне перехода на «8+17», и не расстаться с третьим вратарем Ребровым, когда торгуешься за четвертого, то кто будет править в «Спартаке»?

Правильно - Глушаков со скамейки. Ведь он влиятельнее Цорна. А когда хавбек стал генеральным и спортивным директорами, тренером и капитаном в одном лице, то в футбол сыграли скверно. Глушакову уже давали возможность быть ключевой фигурой, тот выбрал себя, а не «Спартак». Ничего, кроме поражений после чемпионства и скандалов, ставка не принесла. А когда кивают на 97 миллионов рублей – цена исправления ошибки, то возникает ощущение, что не знают бюджет «Спартака».

Был в районе 8.5-8.8 млрд рублей, но якобы планируют увеличить до 11. Когда на кону принципиальный для клуба вопрос, а цена – 0.9 % бюджета клуба, даже не сотая часть расходов, то отговорка не кажется убедительной. Зачем рисковать 99.1 % активов ради сохранения 0.9 %? Если в «Спартаке» не догадались, что клуб важнее, чем Глушаков и компания, то поделом. А если додумались – в ближайшие дни узнаем, что Денис и Дмитрий больше не футболисты «Спартака».