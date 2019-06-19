Трансфер Влашича оплатят Чалов и Фернандес?

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Бабаев недавно исключал, что ЦСКА обновит трансферный рекорд – не хватало денег, а теперь «Соккер.ру» фиксирует, что средства нашлись.

Выкуп контракта Николы – плюс для всей РПЛ

Лиге нужны классные молодые футболисты, а в ЦСКА вовремя вспомнили, что скупой платит дважды. «Эвертон» мог найти покупателя на молодого хорвата в два щелчка. Турки готовы были заплатить в районе 13.5 млн евро за полузащитника, который в аренде в ЦСКА провел приличный сезон для своего возраста и с учетом, что за «ирисок» так стабильно сыграть не сумел.

ЦСКА пришлось выбрасывать козыри на стол. Говорят о 14 млн фунтов и проценте при будущей продаже в другой клуб. Но даже так - правильная сделка. Бабаев предложил англичанам больше, чем «ириски» заплатили «Хайдуку». И если раньше сам менеджер исключал обновление трансферного рекорда, то теперь его поставил.

Изначально не хотели бить даже планку трансферов Фернандеса и Витиньо – 9.5-10.5 млн евро. Не собирались отдавать «Эвертону» больше денег, чем получил «Янг Бойз» за Сейду Думбия – форвард обошелся примерно в 11 млн евро. Но теперь заплатили целых 15.7 млн в пересчете на евро. Так что с сегодняшнего дня Влашич – самый дорогой новичок в истории ЦСКА . В принципе, адекватные деньги, ведь парню всего 21 год и по возрасту проходит в молодежную сборную Хорватии.

«Армейцы» где-то нашли деньги на трансферы

Или заработали? Кто знает политику Гинера, тот понимает, что без причин президент ЦСКА не мог выложить 15-16 млн евро за одного футболиста. Всего год назад на шестерых новичков (Обляков, Сигурдссон, Магнуссон, Нисимура, Бийол и Н’Диайе) потратили 12.32 млн евро, еще и аренду Бекао оплатили. Сезон с Влашичем тоже стоил денег, но вряд ли огромных. А вот 15 млн евро – большие средства для ЦСКА , очень большие.

Откуда деньги? Источников может быть несколько. Первый – решили, что транши «Монако» за Головина можно потратить на Влашича. Похоже, Ганчаренко очень ценит таланты Николы и планирует выстраивать вокруг него команду в новом сезоне. Второй вариант – продажа украинских энергетических активов Гинера и его соратников по бизнесу принесла живые деньги и немалые. В таком случае можно благодарить владельца «Шахтера» Рината Ахметова за вклад в состав ЦСКА и его монолитность.

Но есть третий, самый любопытный вариант – ЦСКА потратил деньги будущего. Ведь Бабаев месяц назад сам сказал, что выкуп Влашича за 15 млн евро «не тянут». Значит, что-то придумали. Например, если Мончи, который ценит игроков из Восточной Европы, после возвращения в «Севилью» видит в Чалове форварда испанского клуба – сделка может состояться. Цена за молодого результативного нападающего не будет скромной, то есть один из вариантов – выкуп Влашича оплатил Чалов. Но есть и другой путь.

Марио Фернандес еще может покинуть ЦСКА

Якобы в «Зените» отказались, якобы не срослось, якобы у северян нет тридцати миллионов евро, которые запрашивают за игрока сборной России и ЦСКА . Но это ведь «Зенит». И средства найдутся – особенно если цену сбить до 25 млн евро. И потребность в крутом правом латерале имеется, поскольку Анюков и Смольников не играют так, как основной правый защитник сборной России.

Кроме того, лимит изменят – у «Зенита» перебор иностранцев, нужно чистить заявку на протяжении года. А слева найти местного крайнего сложно, ведь пока там Набиуллин и Жирков числятся, а мечтают об иностранце с голевыми передачами и бодрой игрой, как было у Кришито. «Зенит» под управлением Рибалты старался совершать сделки в 10-15 млн евро, и теоретически могут взять Сутормина в надежде, что Алексей не только справа в защите уместен.

Но Фернандес, раз ЦСКА так смело и быстро выкупил контракт Влашича, поставив клубный рекорд, может оплатить эту сделку не только после перехода в «Зенит». Есть иностранные клубы, которым нужен правый защитник. Если у «Атлетико» хватает денег на шальную сделку по Фелишу – говорят, Жорже Мендеш пристроит талантливого студента за 100-120 млн евро, то хватит и на подписание Ферандеса. Справа у Симеоне были проблемы в прошлом сезоне.

Нельзя сильно отстать от богатых конкурентов

А у ЦСКА после выкупа Влашича явных проблем нет, все идет по плану. Бекао может пойти на поводу агентов и подписать контракт с клубом Серии А. Но Дивеев, Магнуссон и Васин способны сыграть в центре защиты. Также хватает времени для поисков новичка в центр, чтобы не дергать Набабкина. «Армейцы» выступили недостаточно успешно, чтобы сразу расхватали всех молодых – маловероятно, что Чалов, Обляков, Сигурдссон, Нисимура, Бийол и Бистрович одновременно покинут клуб летом.

И одновременно тот же Ахметов, как и все названные, легко может заинтересовать богатого покупателя. Для ЦСКА каждый футболист – ценный актив. И если Ганчаренко с командой добьются успехов в новом сезоне, то на того же Николу цена только вырастет. Бабаев в ударе, как обычно. У «армейцев» очень сильная трансферная политика. Если получится выкупить контракт Бекао, найти правильную замену Марио – если тот уходит, или хорошего конкурента для Щенникова и Набабкина слева, то останется только ждать предложений от покупателей.

Не исключено, что свободнее дышится в финансовом плане из-за сделок Гинера. Но ЦСКА не стоит зевать. Их бюджет ниже, чем у «Зенита», «Спартака» и «Локомотива», и даже после подписания Влашича надо думать, как усилить состав? Многое зависит от личной позиции Чалова и Фернандеса, пока именно эти футболисты ближе остальных к тому, чтобы уйти. В идеальном случае Влашича подписали не за виртуальные деньги, которые планируют получить от расставания с лучшим правым латералем РПЛ или главным снайпером прошлого сезона.

«Армейцам» важно оправдать авансы и ожидания

В реальности нельзя исключать, что ради сохранения Влашича и аккумуляции средств на точечные трансферы – чтобы бороться за место в тройке РПЛ , Бабаев подготовил серию сделок, и подписание Николы лишь первый ход. Пожалуй, не просто сохранение состава, а поиски мотивации для таких ребят, как Чалов – рано или поздно позовут за рубеж, Сигурдссон – молодой и со светлой головой, или Обляков – всегда с радостью приютит «Зенит», являются стратегической задачей ЦСКА .

Фернандес после ЧМ -18, когда к нему был интерес, показал нежелание уходить при первом предложении. Влашич тоже проголосовал за «армейцев», так что все пока складывается удачнее, чем могло. Учитывая, что одной из фишек Гинера является умение «зарубить» на корню продажи, которые считаются в клубе невыгодными, «Спартаку», «Локомотиву», «Краснодару» и «Зениту» не стоит списывать ЦСКА со счетов, невзирая на четвертую строчку вместо зоны ЛЧ .

Ведь если взять перспективный юный состав Ганчаренко, обойтись без потерь – а недавно уход Влашича был куда вероятнее, чем контракт на пять лет, то можно в очередной раз избежать неудачи. Тяжело будет биться сразу за титул, минусы есть и у Влашича, и у Бекао, и у Чалова, опыта им всем не хватает, как показала весна. Но грамотный менеджмент – то, что может спасти ЦСКА от превращения в команду, где не хотят оставаться перспективные молодые игроки уровня Влашича.