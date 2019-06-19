Москвоский клуб претендует на Комличенко

Форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко может продолжить карьеру в РПЛ.
В трансфере 23-летнего игрока заинтересовано «Динамо». Москвичи хотят заменить им Евгения Луценко, который перебрался в «Арсенал».
Вчера нападающий оценил вероятность своего возвращения в Россию.
Комличенко надо в Зенит, он игрок по типу Дзюбы, Артем его обучит. Либо в Локомотив, туда он подходит по стилю. Главное, не к пупсикам и не в динамо, зачем ему в пердив после отличного сезона
Комличенко надо в Зенит, он игрок по типу Дзюбы, Артем его обучит. Либо в Локомотив, туда он подходит по стилю. Главное, не к пупсикам и не в динамо, зачем ему в пердив после отличного сезона