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Москвоский клуб претендует на Комличенко

сегодня, 12:32

Форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко может продолжить карьеру в РПЛ.

В трансфере 23-летнего игрока заинтересовано «Динамо». Москвичи хотят заменить им Евгения Луценко, который перебрался в «Арсенал».

Вчера нападающий оценил вероятность своего возвращения в Россию.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   10 / 711
сегодня в 13:18
Почему бы нет, как вариант.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Питер Ман
   206 / 711
сегодня в 12:37
Москвоский - хорошо сказано. Комличенко надо в Зенит, он игрок по типу Дзюбы, Артем его обучит. Либо в Локомотив, туда он подходит по стилю. Главное, не к пупсикам и не в динамо, зачем ему в пердив после отличного сезона
В пердив скоро вылетит питерский проект без истории
Питер Ман
Питер Ман
   56 / 711
сегодня в 12:34
Москвоский - хорошо сказано.
Комличенко надо в Зенит, он игрок по типу Дзюбы, Артем его обучит. Либо в Локомотив, туда он подходит по стилю. Главное, не к пупсикам и не в динамо, зачем ему в пердив после отличного сезона
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