Консейсау: «Попросил президента „Порту“ купить Зе Луиша»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау подтвердил интерес португальского клуба к нападающему «Спартака» Зе Луишу.
Я обратился к руководству клуба с просьбой подписать Зе Луиша, а также других игроков, чтобы укрепить «Порту» и сделать команду более конкурентоспособной. Таким было моё обращение к президенту клуба. Он и совет директоров делают всё возможное, чтобы подписать новичков.
Ранее португальские СМИ сообщили о том, что «Спартак» отказался продавать Зе Луиша «Порту» за 8 млн евро. По слухам, «красно-белые» хотят выручить за 28-летнего форварда € 12 млн.