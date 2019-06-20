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Консейсау: «Попросил президента „Порту“ купить Зе Луиша»

сегодня, 03:31

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау подтвердил интерес португальского клуба к нападающему «Спартака» Зе Луишу.

Я обратился к руководству клуба с просьбой подписать Зе Луиша, а также других игроков, чтобы укрепить «Порту» и сделать команду более конкурентоспособной. Таким было моё обращение к президенту клуба. Он и совет директоров делают всё возможное, чтобы подписать новичков.

Ранее португальские СМИ сообщили о том, что «Спартак» отказался продавать Зе Луиша «Порту» за 8 млн евро. По слухам, «красно-белые» хотят выручить за 28-летнего форварда € 12 млн.

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ДСА
ДСА
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сегодня в 04:12
Вот кому нужно спасибо сказать за сделку.
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