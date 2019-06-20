Консейсау: «Попросил президента „Порту“ купить Зе Луиша»

Главный тренер «Порту» подтвердил интерес португальского клуба к нападающему «Спартака» .

Я обратился к руководству клуба с просьбой подписать Зе Луиша, а также других игроков, чтобы укрепить «Порту» и сделать команду более конкурентоспособной. Таким было моё обращение к президенту клуба. Он и совет директоров делают всё возможное, чтобы подписать новичков.