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Левченко: «Вильена часто передерживает мяч, это игрок не топ-уровня»

сегодня, 20:07

Бывший игрок сборной Украины, «Витесса», «Гронигена» Евгений Левченко поделился мнением о новичке «Краснодара» Тонни Вильене.

Для меня Вильена – неоднозначный игрок. Не считаю его игроком топ-уровня. Он не ускоряет темп игры. Он футболист, который может придержать мяч, отдать, но часто передерживает мячи. Да, у него однозначно есть определенный талант, но он игрок не топ-уровня. У Вильены отсутствует скорость, он медленно принимает решения, и за счет этого тормозит атаки. Конечно, это может быть связано с игрой «Фейеноорда», где у него, скажем так, была роль разводящего. Если Мурад Мусаев сможет привить ему дисциплину и требовать действовать быстрее, то ситуация может измениться. Повторю, талант у него есть, но вопрос, насколько он его проявит. В плане физики и борьбы Вильена часто уступает, но у него есть определенный креатив в передачах. 

Я скептически отношусь к футболистам, которые медленно работают с мячом. Но, повторю, такая игра может быть вызвана особенностями «Фейеноорда», который не очень здорово играл в том сезоне. Вильена брал игру на себя и пытался спасти положение. Если он попадет в лучший коллектив, с игроками, которые бегут, то ситуация изменится. Надеюсь, что у него получится. Чемпионаты России и Голландии значительно разнятся в плане атаки, обороны, жесткости и скоростей. Мне будет интересно наблюдать за его развитием в «Краснодаре». 

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Kresi frok
Kresi frok
   151 / 708
сегодня в 20:35
Поживем - увидим!
mihaluch
mihaluch
   54 / 708
сегодня в 20:28
В Краснодаре не будет играть, сядет на лавку. А ему это надо?
Faustello
Faustello
   4 / 708
сегодня в 20:19
Любопытно...
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