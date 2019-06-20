ГлавнаяНовости

Агент Паредеса работает над возвращением игрока в Россию

сегодня, 21:55

Полузащитник ПСЖ Леандро Паредес может покинуть клуб уже этим летом. Аргентинец абсолютно не убедил руководство парижан своей игрой, боссы клуба посчитали трансфер игрока из «Зенита» неудачным.

Как сообщается, агент Паредеса работает над возвращением хавбека в российский чемпионат. Сегодня агент посетил Париж, где обсудил с клубом условия возможной продажи. При этом, есть вероятность, что Паредес вернется в «Зенит». В таком случае это будет именно полноценная покупка, а не аренда.

24-летний Паредес уехал в Париж зимой именно из «Зенита» за 47 млн евро. За парижан он провел 22 матча.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Агент: «„Спартак“, ПСВ и „Порту“ сделали предложения по Бруме»
Сегодня, 20:47 Комментарии10
СлухиБоккетти может продолжить карьеру в «Ростове»
Сегодня, 20:30 Комментарии12
Гендиректор «Сочи»: «Устал комментировать слухи о Глушакове и Комбарове»
Сегодня, 19:29 Комментарии10
Слухи«Краснодар» снова открыл переговоры по Вильене
Сегодня, 16:36 Комментарии4
СлухиФорвард «Лейпцига» может перейти в «Спартак»
Сегодня, 13:54 Комментарии40
Консейсау: «Попросил президента „Порту“ купить Зе Луиша»
Сегодня, 03:31 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Levadia
Levadia
   262 / 704
сегодня в 22:45
Тут уж Семаку решать,кого он хочет видеть в команде!
Захочет вернуть,пусть возвращают,но недорого!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил ziborock
   48 / 704
сегодня в 22:41
А где все те кто кричали что Передас вырос в Зените до уровня ПСЖ?!))))))))))))))))))
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответил Ragnar_Lodbrok
       48 / 704
    сегодня в 22:39
    Аргентинский неликвид, который провалился в ПСЖ, скоро вернется в питерский проект
    Очень сомнительно !
    Faustello
    Faustello ответил Литейный 4
       3 / 704
    сегодня в 22:36
    За 47 продали, за 15 можно купить. Парень явно поумнел. Гыгыгы
    Заскучал Лёнькандро по берёзкам то Русским, да по бабам ладным, по борщам наваристым, да по оркестрам Шнурятинским )))
    удав
    удав
       112 / 704
    сегодня в 22:31
    5миллионов и мы его приютим
    valt134
    valt134
       255 / 704
    сегодня в 22:25
    Российские пенсионеры в едином порыве кинулись за валидолом... ШО... ОПЯТЬ???
    За адекватность
    За адекватность ответил kotmyshka
       35 / 704
    сегодня в 22:18
    интересно, сколько он теперь стоит?
    На трансфермаркете 35 млн., вот только кто готов заплатить столько вопрос риторический. Может на на КА себя проявляет ( не могу сказать, не смотрю, играют очень поздно.)
    alexando1974
    alexando1974
       348 / 704
    сегодня в 22:17
    ненужен он нам!!!
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 704
    сегодня в 22:16
    За 47 продали, за 15 можно купить. Парень явно поумнел. Гыгыгы
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok
       93 / 704
    сегодня в 22:15
    Аргентинский неликвид, который провалился в ПСЖ, скоро вернется в питерский проект
    pomor45
    pomor45
       155 / 704
    сегодня в 22:12
    Если вернётся в Зенит, то более взрослым и менее спесивым. Проба сил в топе пойдёт ему на пользу. Он теперь битый, а за таких двух небитых дают. Французы же снова спешат, суетятся и снова проиграют.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       14 / 704
    сегодня в 22:06
    Интересно, а в сборной он играет целые матчи...
    Союзник противников
    Союзник противников
       102 / 704
    сегодня в 22:04
    Вот будет смеху,если это будет "Спартак"! Паредес сразу станет гениальным ...
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
       281 / 704
    сегодня в 22:01
    Не нужен он Зениту!
    ziborock
    ziborock
       33 / 704
    сегодня в 22:00
    А где все те кто кричали что Передас вырос в Зените до уровня ПСЖ?!))))))))))))))))))
    Djon_V
    Djon_V
       277 / 704
    сегодня в 21:59
    Только не это, мотивация у него в минус уходила при игре в Зените
    kotmyshka
    kotmyshka
       81 / 704
    сегодня в 21:57
    интересно, сколько он теперь стоит?
    Физручини
    Физручини
    сегодня в 21:56
    Вовремя Зенит слил это ленивое днище. А новость очередная утка
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100