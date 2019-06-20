Агент Паредеса работает над возвращением игрока в Россию

сегодня, 21:55

Полузащитник ПСЖ может покинуть клуб уже этим летом. Аргентинец абсолютно не убедил руководство парижан своей игрой, боссы клуба посчитали трансфер игрока из «Зенита» неудачным.

Как сообщается, агент Паредеса работает над возвращением хавбека в российский чемпионат. Сегодня агент посетил Париж, где обсудил с клубом условия возможной продажи. При этом, есть вероятность, что Паредес вернется в «Зенит». В таком случае это будет именно полноценная покупка, а не аренда.

24-летний Паредес уехал в Париж зимой именно из «Зенита» за 47 млн евро. За парижан он провел 22 матча.