ГлавнаяНовости

Суарес: «Мы были опаснее Японии, но поплатились за ошибки»

сегодня, 06:51
УругвайЛоготип футбольный клуб Уругвай2 : 2Логотип футбольный клуб ЯпонияЯпонияМатч завершен

Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес подвёл итоги матча с Японией (2:2) в рамках 2-го тура группового этапа Кубка Америки.

Мы должны исправить свои ошибки и заострить внимание на позитивных моментах. Мы были той командой, что создала наиболее опасные моменты. И поэтому нам обидно от такого результата.

В целом мы провели хорошую игру. Но на таком турнире две ошибки приводят к двум пропущенным голам, и мы должны быть более осторожными.

Мы знали, что игра Японии с Чили (0:4) не отражала истинный уровень японской команды. Они быстры, очень мастеровиты, доставляли нам проблемы и не давали играть так, как мы того хотели.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ариас: «Я провёл 33 матча за „Атлетико“, но хочу играть чаще»
Сегодня, 05:41 Комментарии0
Ривалдо: «Если Неймар вернётся, у „Барселоны“ появится шанс выиграть ЛЧ»
Сегодня, 02:05 Комментарии6
Ибрагимович: «Я не сюрприз. Я уже легенда»
Вчера, 23:56 Комментарии13
Луческу: «Понсе может стать звездой, а может показать ноль»
Вчера, 23:33 Комментарии3
Зидан: «Важно, чтобы все новички прошли предсезонку с „Реалом“»
Вчера, 23:07 Комментарии15
Отец Влашича назвал 11 причин, почему его сын остался в ЦСКА
Вчера, 22:25 Комментарии12
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100