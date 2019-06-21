Суарес: «Мы были опаснее Японии, но поплатились за ошибки»

Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая подвёл итоги матча с Японией (2:2) в рамках 2-го тура группового этапа Кубка Америки.

Мы должны исправить свои ошибки и заострить внимание на позитивных моментах. Мы были той командой, что создала наиболее опасные моменты. И поэтому нам обидно от такого результата.

В целом мы провели хорошую игру. Но на таком турнире две ошибки приводят к двум пропущенным голам, и мы должны быть более осторожными.

Мы знали, что игра Японии с Чили (0:4) не отражала истинный уровень японской команды. Они быстры, очень мастеровиты, доставляли нам проблемы и не давали играть так, как мы того хотели.