Зидан: «Важно, чтобы все новички прошли предсезонку с „Реалом“»

Главный тренер «Реала» поделился планами на подготовку команды к новому сезону.

В июле команда сыграет на Международном Кубке чемпионов.

Готовиться к сезону будут все: новички, основные футболисты, молодежь. Мы хотим, чтобы новоприбывшие игроки прошли с командой всю предсезонку, это очень важно для футболиста. Хорошо, что они с нами с первого дня сборов.

Впереди новый важный сезон. Мы входим в него с волнением из-за возможности вновь что-то выиграть.