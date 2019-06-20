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Зидан: «Важно, чтобы все новички прошли предсезонку с „Реалом“»

вчера, 23:07

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился планами на подготовку команды к новому сезону.

В июле команда сыграет на Международном Кубке чемпионов.

Готовиться к сезону будут все: новички, основные футболисты, молодежь. Мы хотим, чтобы новоприбывшие игроки прошли с командой всю предсезонку, это очень важно для футболиста. Хорошо, что они с нами с первого дня сборов.

Впереди новый важный сезон. Мы входим в него с волнением из-за возможности вновь что-то выиграть.

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Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M
   180 / 700
вчера в 23:51
Важно чтоб перец вовремя занес чемоданчик судьям, иначе опять позор и пролет, с тобой трусливый лысой женщиной
Colchoneros
Colchoneros ответил 25процентный клоун
   572 / 700
вчера в 23:41
матрасы мне по боку,но на место ставить надо ,и в чемпе и в ЛЧ ,это престижно,матрасы одни из сильнейших в европе
Спартак тоже силён!
В восточной Европе!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Colchoneros
   4 / 700
вчера в 23:39
матрасы мне по боку,но на место ставить надо ,и в чемпе и в ЛЧ ,это престижно,матрасы одни из сильнейших в европе
Colchoneros
Colchoneros ответил Евгений Макрушин
   572 / 700
вчера в 23:36
Провальным он скорее всего будет для Атлетико,многолетний лидер команды уходит,Гризман уходит,а замены не видно...ещё сезончик,уйдет тренер и Атлетико займет свое привычное место в середине таблицы ЛЛ
Тебе какое дело до Атлетико?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Colchoneros
   4 / 700
вчера в 23:35
хочу чтобы Реал рвал барсу и матрасов на изи ,по игре ,Зидан((
Colchoneros
Colchoneros ответил 25процентный клоун
   572 / 700
вчера в 23:32
скорее всего да((
А чего ты грустишь та?
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Colchoneros
   185 / 700
вчера в 23:32
Провальным он скорее всего будет для Атлетико,многолетний лидер команды уходит,Гризман уходит,а замены не видно...ещё сезончик,уйдет тренер и Атлетико займет свое привычное место в середине таблицы ЛЛ
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Colchoneros
   4 / 700
вчера в 23:28
скорее всего да((
Colchoneros
Colchoneros ответил 25процентный клоун
   572 / 700
вчера в 23:26
удачи Зидану,самый сложный сезон в его карьере
И самый провальный!
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 700
вчера в 23:19
удачи Зидану,самый сложный сезон в его карьере
kotmyshka
kotmyshka
   72 / 700
вчера в 23:15
Это важно
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