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Ариас: «Я провёл 33 матча за „Атлетико“, но хочу играть чаще»

сегодня, 05:41

Защитник «Атлетико» и сборной Колумбии Сантьяго Ариас после победы над Катаром (1:0) в матче группового этапа Кубка Америки ответил на вопрос о своём будущем.

Для меня было честью сыграть в 33 матчах за «Атлетико» в минувшем сезоне. Очевидно, что я хочу играть чаще, но мы будем идти постепенно.

Хочу помогать сборной здесь, на Кубке Америки, и отдавать ей всё, что могу. Сейчас я сфокусирован на национальной команде и на том, чтобы хорошо провести этот турнир. Позже увидим, что ждёт нас с клубом. У меня есть контракт с «Атлетико» и для начала я должен узнать, чего хочет клуб.

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