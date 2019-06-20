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Ибрагимович: «Я не сюрприз. Я уже легенда»

вчера, 23:56

«Лос-Анджелес Гэлакси» выступает нестабильно в чемпионате MLS, а вот 37-летний нападающий клуба Златан Ибрагимович забил уже 11 голов - половину от всех мячей клуба, и продолжает показывать яркую игру.

Шведский футболист в интервью DAZN отметил, что его эффективности не нужно удивляться.

Я не сюрприз, я уже легенда.

Я считаю себя самой большой угрозой чемпионата для любого соперника. Второго Златана не существует. Есть много хороших игроков, но я не вижу себя ни в одном из них.

В июне сообщалось, что Ибрагимович является самым высокооплачиваемым футболистом в истории MLS.

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