Ибрагимович: «Я не сюрприз. Я уже легенда»

вчера, 23:56

«Лос-Анджелес Гэлакси» выступает нестабильно в чемпионате MLS , а вот 37-летний нападающий клуба забил уже 11 голов - половину от всех мячей клуба, и продолжает показывать яркую игру.

Шведский футболист в интервью DAZN отметил, что его эффективности не нужно удивляться.

Я не сюрприз, я уже легенда. Я считаю себя самой большой угрозой чемпионата для любого соперника. Второго Златана не существует. Есть много хороших игроков, но я не вижу себя ни в одном из них.