Ибрагимович: «Я не сюрприз. Я уже легенда»

«Лос-Анджелес Гэлакси» выступает нестабильно в чемпионате MLS, а вот 37-летний нападающий клуба Златан Ибрагимович забил уже 11 голов - половину от всех мячей клуба, и продолжает показывать яркую игру.
Шведский футболист в интервью DAZN отметил, что его эффективности не нужно удивляться.
Я не сюрприз, я уже легенда.
Я считаю себя самой большой угрозой чемпионата для любого соперника. Второго Златана не существует. Есть много хороших игроков, но я не вижу себя ни в одном из них.
В июне сообщалось, что Ибрагимович является самым высокооплачиваемым футболистом в истории MLS.