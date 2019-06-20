Отец Влашича назвал 11 причин, почему его сын остался в ЦСКА

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, перечислил 11 причин, по которым его сын решил подписать с «армейцами» пятилетний контракт.
1. Тренер Ганчаренко очень заинтересован в Николе и очень ему доверяет.
2. Ганчаренко — отличный тренер и очень хороший человек.
3. ЦСКА — отличный клуб, и у него отличные болельщики.
4. Москва — замечательный город.
5. У ЦСКА молодая команда, которая может процветать, и Никола хочет выиграть с ней несколько титулов.
6. Российская лига очень сильна.
7. Руководство ЦСКА показало отличные навыки ведения переговоров и ведения бизнеса.
8. Никола обязательно улучшит свои футбольные навыки здесь и станет лучше.
9. Футбольная инфраструктура в России очень хорошая.
10. Россия — аккуратная и безопасная страна.
11. Он очень уважал то, как к нему относились в России последние 10 месяцев, начиная от тренера, клуба, товарищей по команде, заканчивая фанатами и журналистами.
Прямочи проголосить за ентого захотел ))
Прямочи проголосить за ентого захотел ))