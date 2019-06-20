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Отец Влашича назвал 11 причин, почему его сын остался в ЦСКА

сегодня, 22:25

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, перечислил 11 причин, по которым его сын решил подписать с «армейцами» пятилетний контракт.

1. Тренер Ганчаренко очень заинтересован в Николе и очень ему доверяет.

2. Ганчаренко — отличный тренер и очень хороший человек.

3. ЦСКА — отличный клуб, и у него отличные болельщики.

4. Москва — замечательный город.

5. У ЦСКА молодая команда, которая может процветать, и Никола хочет выиграть с ней несколько титулов.

6. Российская лига очень сильна.

7. Руководство ЦСКА показало отличные навыки ведения переговоров и ведения бизнеса.

8. Никола обязательно улучшит свои футбольные навыки здесь и станет лучше.

9. Футбольная инфраструктура в России очень хорошая.

10. Россия — аккуратная и безопасная страна.

11. Он очень уважал то, как к нему относились в России последние 10 месяцев, начиная от тренера, клуба, товарищей по команде, заканчивая фанатами и журналистами.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
   3 / 704
сегодня в 22:39
Ета прям бензупречна предвыборна канпания!!
Прямочи проголосить за ентого захотел ))
pomor45
pomor45
   155 / 704
сегодня в 22:31
Причина одна: его не пригласили в Зенит и он остался в ЦСКА.
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