Луческу: «Понсе может стать звездой, а может показать ноль»

Румынский специалист оценил потенциал нападающего греческого АЕКа , который, по слухам, близок к переходу в «Спартак».

Понсе может стать звездой, а может показать ноль. Он же приходит из чемпионата Греции. Не из «Шахтера» или «Милана». АЕК совсем другое дело. У Понсе есть качества, потенциал, но 20 голов в Греции ничего не значат. Впрочем, «Спартак» наверняка все взвесил. Однако давать прогнозы на чемпионат России – неблагодарное дело. Столько нюансов…

Чтобы быть успешным, нужно не только уметь играть, но и обладать крепким характером. Погода, длительные перелеты, часовые пояса, сама игра. Не каждый сможет адаптироваться, но переход в Россию из Греции для Понсе точно шаг вперед.