Ривалдо: «Если Неймар вернётся, у „Барселоны“ появится шанс выиграть ЛЧ»

Бывший игрок «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо прокомментировал слухи о возможном возвращении в каталонский клуб нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.

Я бы хотел, чтобы Неймар вернулся в «Барселону». Это было бы очень хорошо как для команды, так и для него. Надеюсь, что он вернётся, поменяет своё отношение и начнёт играть в футбол.

Если он вернётся, у «Барселоны» появится шанс выиграть Лигу чемпионов, а у Неймара – стать лучшим игроком планеты.

Около 70% болельщиков не хотят его возвращения. Но когда мяч влетит в сетку, и если Неймар выиграет [для них] Лигу чемпионов, всё забудется. Сейчас он находится в лучшем возрасте для игры в футбол. Даже лучше того периода, когда «Барселона» взяла требл.