ГлавнаяНовости

Ривалдо: «Если Неймар вернётся, у „Барселоны“ появится шанс выиграть ЛЧ»

сегодня, 02:05

Бывший игрок «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо прокомментировал слухи о возможном возвращении в каталонский клуб нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.

Я бы хотел, чтобы Неймар вернулся в «Барселону». Это было бы очень хорошо как для команды, так и для него. Надеюсь, что он вернётся, поменяет своё отношение и начнёт играть в футбол.

Если он вернётся, у «Барселоны» появится шанс выиграть Лигу чемпионов, а у Неймара – стать лучшим игроком планеты.

Около 70% болельщиков не хотят его возвращения. Но когда мяч влетит в сетку, и если Неймар выиграет [для них] Лигу чемпионов, всё забудется. Сейчас он находится в лучшем возрасте для игры в футбол. Даже лучше того периода, когда «Барселона» взяла требл.

Вчера появилась информация о том, что Неймар попросил своего отца помочь ему с возвращением в каталонскую команду.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ибрагимович: «Я не сюрприз. Я уже легенда»
Вчера, 23:56 Комментарии7
Луческу: «Понсе может стать звездой, а может показать ноль»
Вчера, 23:33 Комментарии0
Зидан: «Важно, чтобы все новички прошли предсезонку с „Реалом“»
Вчера, 23:07 Комментарии14
Отец Влашича назвал 11 причин, почему его сын остался в ЦСКА
Вчера, 22:25 Комментарии12
Левченко: «Вильена часто передерживает мяч, это игрок не топ-уровня»
Вчера, 20:07 Комментарии6
Хамес Родригес: «„Наполи“ - клуб с историей»
Вчера, 17:14 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   176 / 700
сегодня в 02:53
т░░░░░░░░░░░█████████████
░░░░░░░░░███░███░░░░░░██
███░░░░░██░░░░██░██████████
████████░░░░░░████░░░░░░░██
████░░░░░░░░░░██░░██████████
████░░░░░░░░░░░███░░░░░░░░░██
████░░░░░░░░░░░██░░██████████
████░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░█
████░░░░░░░░░░░░░███░░████░░█
█████████░░░░░░░░░░████░░░░░█
███░░░░░██░░░░░░░░░░░░░█████
░░░░░░░░░███░░░░░░░██████
░░░░░░░░░░░██░░░░░░██
░░░░░░░░░░░░███░░░░░██
░░░░░░░░░░░░░░██░░░░██
░░░░░░░░░░░░░░░███░░░██
░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░█
░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░█
░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░██
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░███
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил 95-shishani-95
   176 / 700
сегодня в 02:49
Да. Понятно, что меська не может. Нужен кто-то, чтоб выиграл для них ЛЧ, как Неймар в 2015! Но думаю, что Неймар теперь не тот уже. Но посмотрим...
а где неймар без Месси? скучает
95-shishani-95
95-shishani-95
   94 / 700
сегодня в 02:12
Да. Понятно, что меська не может. Нужен кто-то, чтоб выиграл для них ЛЧ, как Неймар в 2015!
Но думаю, что Неймар теперь не тот уже.
Но посмотрим...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100