Ривалдо: «Если Неймар вернётся, у „Барселоны“ появится шанс выиграть ЛЧ»

Бывший игрок «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо прокомментировал слухи о возможном возвращении в каталонский клуб нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.
Я бы хотел, чтобы Неймар вернулся в «Барселону». Это было бы очень хорошо как для команды, так и для него. Надеюсь, что он вернётся, поменяет своё отношение и начнёт играть в футбол.
Если он вернётся, у «Барселоны» появится шанс выиграть Лигу чемпионов, а у Неймара – стать лучшим игроком планеты.
Около 70% болельщиков не хотят его возвращения. Но когда мяч влетит в сетку, и если Неймар выиграет [для них] Лигу чемпионов, всё забудется. Сейчас он находится в лучшем возрасте для игры в футбол. Даже лучше того периода, когда «Барселона» взяла требл.
Вчера появилась информация о том, что Неймар попросил своего отца помочь ему с возвращением в каталонскую команду.
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Но думаю, что Неймар теперь не тот уже.
Но посмотрим...
Но думаю, что Неймар теперь не тот уже.
Но посмотрим...