Магнуссон: «Чувствую, что сохранил неплохую форму после отпуска»

Защитник ЦСКА рассказал о том, как прошел его отпуск.

Короткий отпуск, но всегда здорово, когда есть возможность побыть с семьей. На несколько дней мы с девушкой летали в Турцию, еще три дня провели в Италии, где была свадьба у наших друзей. Оставшееся время были в Исландии, и этим очень довольны. По своим кондициям чувствую, что сохранил неплохую форму, тренировки помогут ее еще улучшить. Сейчас чуть акклиматизируюсь после перелета, и уже завтра начну тренироваться в полную силу.