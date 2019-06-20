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Магнуссон: «Чувствую, что сохранил неплохую форму после отпуска»

вчера, 23:07

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон рассказал о том, как прошел его отпуск.

Короткий отпуск, но всегда здорово, когда есть возможность побыть с семьей. На несколько дней мы с девушкой летали в Турцию, еще три дня провели в Италии, где была свадьба у наших друзей. Оставшееся время были в Исландии, и этим очень довольны. По своим кондициям чувствую, что сохранил неплохую форму, тренировки помогут ее еще улучшить. Сейчас чуть акклиматизируюсь после перелета, и уже завтра начну тренироваться в полную силу.

Ранее Магнуссон подвел итоги его первого сезона в РПЛ

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Великолепный
Великолепный
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вчера в 23:12
Молодец! Так держать.
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