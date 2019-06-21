Ерохин: «Хотим пройти в ЛЧ как можно дальше. Первая цель – выход из группы»

Полузащитник «Зенита» поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов. Напомним, петербургский клуб при жеребьёвке группового этапа будет в первой корзине.

Главный клубный турнир Европы, праздник футбола. Естественно, мы хотим пройти как можно дальше, наша первая цель – выход из группы. Не хотелось бы загадывать слишком далеко. Посмотрим, кто нам попадётся при жеребьёвке.

У вас есть какие-нибудь предпочтения в этом плане? Хотели ли бы в соперники топ-клубы или команды послабее?

На самом деле, в таком турнире все матчи значимые. Три года назад я с «Ростовом» играл в Лиге чемпионов в одной группе с «Атлетико», «Баварией» и ПСВ , и нам удалось выйти с третьего места в Лигу Европы. Такие матчи очень сильно мотивируют и закаляют, это большой, ни с чем не сравнимый опыт для любого игрока.

Какой результат в Лиге чемпионов вы бы сочли достойным?

Не хотелось бы мыслить такими критериями. Нужно ставить максимальные задачи, выиграть каждый матч. А там время покажет.

Симпатизируете ли вы какой-либо европейской команде?

Мне с детства нравился «Манчестер Юнайтед». Сейчас у них сложные времена. Но когда я смотрю их матчи, то переживаю за них.