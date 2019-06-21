Широков: «Сборная России будет защищать второе место в отборе ЧЕ-2020»

Бывший футболист сборной России подвел итоги выступления национальной команды в отборочном этапе Евро-2020. Подопечные Станислава Черчесова в последних матчах разгромили Сан-Марино, а затем одержали минимальную победу над Кипром.

У нас было два совершенно разных соперника - с одним было проще, другой посильней. Но даже если судить по матчу с киприотами, то большую часть времени мы контролировали ход встречи, просто не удавалось забить. Если бы наша сборная чуть лучше реализовывала свои моменты, то счет был бы совершенно другой.

Думаю, сборная России будет защищать второе место в группе - с Бельгией бороться очень тяжело. В сентябре и октябре команде предстоит провести очень важные матчи против Шотландии. По их итогам общая картина станет более понятной.

Справляется ли Артём Дзюба с ролью капитана? Раз главный тренер национальной команды регулярно доверяет Дзюбе капитанскую повязку, значит, он полностью справляется со своими обязанностями.

Сможет ли он побить голевой рекорд Александра Кержакова в сборной? Если в отборочных турнирах сборной России продолжат попадаться такие команды, как Сан-Марино, то, конечно, Дзюба догонит Кержакова.