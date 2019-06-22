Сарри погостил на яхте Роналду, который находится в отпуске

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Сразу несколько источников сообщают, что главный тренер «Ювентуса» встретился с .

Сарри вместе со спортивным директором Фабио Паратичи слетали на Лазурный берег, где сейчас проводит свой отпуск Криро.

Руководители туринского клуба погостили на яхте Роналду, а также обсудили будущую роль Криштиану в новой схеме наставника туринской команды. Ожидается, что Роналду теперь станет центральным форвардом «Юве» и главным бомбардиром команды. В минувшем сезоне КР7 играл на позиции флангового атакующего полузащитника.