Сарри погостил на яхте Роналду, который находится в отпуске

Сразу несколько источников сообщают, что главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри встретился с Криштиану Роналду.
Сарри вместе со спортивным директором Фабио Паратичи слетали на Лазурный берег, где сейчас проводит свой отпуск Криро.
Руководители туринского клуба погостили на яхте Роналду, а также обсудили будущую роль Криштиану в новой схеме наставника туринской команды. Ожидается, что Роналду теперь станет центральным форвардом «Юве» и главным бомбардиром команды. В минувшем сезоне КР7 играл на позиции флангового атакующего полузащитника.