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Сарри погостил на яхте Роналду, который находится в отпуске

сегодня, 12:26

Сразу несколько источников сообщают, что главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри встретился с Криштиану Роналду

Сарри вместе со спортивным директором Фабио Паратичи слетали на Лазурный берег, где сейчас проводит свой отпуск Криро. 

Руководители туринского клуба погостили на яхте Роналду, а также обсудили будущую роль Криштиану в новой схеме наставника туринской команды. Ожидается, что Роналду теперь станет центральным форвардом «Юве» и главным бомбардиром команды. В минувшем сезоне КР7 играл на позиции флангового атакующего полузащитника. 

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   109 / 708
сегодня в 12:33
Ясно кто в Ювентусе хозяин положения.
lobsterdam
lobsterdam
   334 / 708
сегодня в 12:32
Барин благосклонно согласился принять челобитную от холопов....
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   211 / 708
сегодня в 12:28
Интересно посмотреть как Криш будет играть в саррибол. Голов 40 думаю забьет в след сезоне.
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