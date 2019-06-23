Владелец «Торпедо»: «Назначение Игнашевича - правильный выбор»

Владелец «Торпедо» Роман Авдеев объяснил назначение главным тренером команды.

Команда вышла в ФНЛ . Не секрет, что при переходе из одной лиги в другую, более высокого уровня, должна быть значительная ротация в коллективе. Мы решали этот вопрос и, в том числе, рассматривали кандидатуры тренеров. В итоге пришли к выводу: если «Торпедо» возглавит Сергей Игнашевич, это будет правильный выбор. На мой взгляд, субботняя игра это подтвердила. С «Шеффилдом» мы показали красивый зрелищный футбол.

В следующем сезоне от команды, как всегда, жду побед в каждом матче. Общая задача на ближайшее время — начать выступать новым составом, чтобы команда сработалась. Вы же видели, что против «Шеффилда» «Торпедо» впервые сыграло с этими футболистами и этим главным тренером. И то, что они показали на поле, было красиво.