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Владелец «Торпедо»: «Назначение Игнашевича - правильный выбор»

сегодня, 10:34
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)5 : 0Логотип футбольный клуб Шеффилд ФК (Дронфилд)Шеффилд ФКМатч завершен

Владелец «Торпедо» Роман Авдеев объяснил назначение Сергея Игнашевича главным тренером команды.

Команда вышла в ФНЛ. Не секрет, что при переходе из одной лиги в другую, более высокого уровня, должна быть значительная ротация в коллективе. Мы решали этот вопрос и, в том числе, рассматривали кандидатуры тренеров. В итоге пришли к выводу: если «Торпедо» возглавит Сергей Игнашевич, это будет правильный выбор. На мой взгляд, субботняя игра это подтвердила. С «Шеффилдом» мы показали красивый зрелищный футбол.

В следующем сезоне от команды, как всегда, жду побед в каждом матче. Общая задача на ближайшее время — начать выступать новым составом, чтобы команда сработалась. Вы же видели, что против «Шеффилда» «Торпедо» впервые сыграло с этими футболистами и этим главным тренером. И то, что они показали на поле, было красиво.

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Все комментарии
ABir
ABir
   317 / 676
сегодня в 11:21
Бывают проколы и не у таких грандов
КЭТиК
КЭТиК
   93 / 676
сегодня в 10:36
Пусть Сережа старается получше.
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