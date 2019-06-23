Владелец «Торпедо»: «Идея Федуна? Посмотрим, что получится у „Спартака“»

Владелец «Торпедо» Роман Авдеев прокомментировал заявление владельца «Спартака» Леонида Федуна о намерении в 2023 году передать болельщикам акции «красно-белых» и отметил, что у него в отношении своего клуба таких планов нет.

У нас нет таких планов.

Это всё равно что спросить: «Можно ли человека передать по проводам?» Теоретически можно. Это не противоречит законам физики. Так и с передачей акций клуба. Возможно, но у нас таких планов нет.

Технически это точно возможно. Это не противоречит законам нашей страны. Но вопрос, как будет работать на практике. Поэтому давайте посмотрим, что получится у «Спартака».