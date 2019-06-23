Ледесма: «„Зенит“ - самая профессиональная команда России»

Новый тренер «Зенита» по физподготовке Феликс Ледесма рассказал о переходе в петербургский клуб.

В середине мая позвонил Сергей Семак, который и сделал это предложение. Я работал с ним, когда он играл в сборной при Капелло. Считаю, что «Зенит» — самая профессиональная команда России. Словно мечта — быть здесь, учиться здесь, снова наслаждаться Россией, где мне очень нравится, и российским футболом, чтобы помогать повышать его уровень.

В «Зените» буду работать над предотвращением травм, следить за игроками, чтобы они их не получали. А если травмы все же будут, чтобы все справлялись с ними как можно быстрее. Задача — помогать всему тренерскому штабу работать максимально профессионально. Они уже находятся на высоком уровне, а я буду пытаться внести свою лепту прежде всего в область предотвращения травм и в восстановительные тренировки вместе с коллегами.

Хочу также получить удовольствие от Лиги чемпионов, попытаться выиграть Российскую Премьер-лигу и Кубок страны, провести здесь несколько лет на своем лучшем уровне. И получить еще как минимум одну медаль.