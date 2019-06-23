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Рахимов: «Положительный результат – это всегда хорошо»

сегодня, 00:46
ВидиЛоготип футбольный клуб Види (Секешфехервар)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал победу в товарищеском матче над «Види».

Положительный результат – это всегда хорошо, это дополнительные эмоции. Но когда ты находишься в подготовительном периоде, на сборах, он не приоритетный. Я не ставлю во главу угла результат. Меня все-таки больше волнуют те моменты, которые мы нарабатываем на тренировках. Если они работают – ты получаешь удовольствие. Во главу угла я ставлю то, что мы должны играть более качественно. Мы не можем ставить на один уровень матчи в подготовительный период с теми, которые у нас будут в чемпионате. Это совершенно другой уровень, другое напряжение, другое давление со стороны соперника.

Обе игры мы выиграли, проигрывая по ходу матча. Я всегда говорил и говорю футболистам: да, вы, возможно, не всегда сможете изменить результат, но характер должны проявлять всегда. Получилось, не получилось – это другой вопрос. Я вижу, что они проявляют характер, вижу, что и в тренировочном процессе работают хорошо. Я не анализирую эти победы с тем, что мы выиграли у участника Лиги Чемпионов, Лиги Европы. Я знаю, как только оказывается более серьезное давление, у нас возникают проблемы.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   44 / 700
сегодня в 01:54
Положительный результат придаёт футболистам дополнительные силы.
95-shishani-95
95-shishani-95
   74 / 700
сегодня в 01:43
Удачи тебе с клубом!!!
drug01
drug01
   85 / 700
сегодня в 01:07
Молодцы так держать!
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