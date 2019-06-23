Ледесма: «Ожидал увидеть в РПЛ гораздо более крепких игроков»

Новый тренер «Зенита» по физподготовке Феликс Ледесма поделился впечатлениями от РПЛ .

Ожидал увидеть здесь гораздо более крепких игроков. Думал, все российские футболисты будут как Тарасов, такого типа: очень большие, сильные. И еще удивил высокий уровень техники игроков. Но скорости тут, по правде говоря, несколько ниже, чем в европейском футболе. Но мне кажется, что скорости постепенно меняются, и сейчас уровень уже почти европейский.