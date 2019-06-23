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Ледесма: «Ожидал увидеть в РПЛ гораздо более крепких игроков»

сегодня, 00:48

Новый тренер «Зенита» по физподготовке Феликс Ледесма поделился впечатлениями от РПЛ.

Ожидал увидеть здесь гораздо более крепких игроков. Думал, все российские футболисты будут как Тарасов, такого типа: очень большие, сильные. И еще удивил высокий уровень техники игроков. Но скорости тут, по правде говоря, несколько ниже, чем в европейском футболе. Но мне кажется, что скорости постепенно меняются, и сейчас уровень уже почти европейский.

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Все комментарии
No pupsiks
No pupsiks
   23 / 700
сегодня в 01:38
Он на свиней посмотрел и ужаснулся.
Fleischjager
Fleischjager
   463 / 700
сегодня в 01:28
ну это он сказал после того как зелуишку увидел который в каждом матче о траву "спотыкается" в штрафной соперников болезный
Байкал-38
Байкал-38
   19 / 700
сегодня в 01:14
А европейский футбол это что или как? Если взять все европейские чемпионаты вывести среднюю скорость и сравнить с РПЛ, то наши просто кони, которые носятся без устали! Да мы уступаем Англии, Германии, Испании, но в тех же Италиях и Франциях такой унылый футбол порой наблюдаешь, что спать охота.
А Ледесма ещё чемпионатов Исландии, Финляндии, Литвы, Эстонии и Лихтенштейна и т.д. не видел, что ли? Или эти страны не Европа?
Клоун!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил mihaluch
   2 / 700
сегодня в 01:00
а разве он не понятно сказал? ожидал увидеть столбы- деревья а увидел фанеру из опилок(дзюбу) ,медленную до ужоса
mihaluch
mihaluch
   44 / 700
сегодня в 00:53
А чем ему Дзюбан не угодил?
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