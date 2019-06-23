Ледесма: «Ожидал увидеть в РПЛ гораздо более крепких игроков»

Новый тренер «Зенита» по физподготовке Феликс Ледесма поделился впечатлениями от РПЛ.
Ожидал увидеть здесь гораздо более крепких игроков. Думал, все российские футболисты будут как Тарасов, такого типа: очень большие, сильные. И еще удивил высокий уровень техники игроков. Но скорости тут, по правде говоря, несколько ниже, чем в европейском футболе. Но мне кажется, что скорости постепенно меняются, и сейчас уровень уже почти европейский.
А Ледесма ещё чемпионатов Исландии, Финляндии, Литвы, Эстонии и Лихтенштейна и т.д. не видел, что ли? Или эти страны не Европа?
Клоун!!!
А Ледесма ещё чемпионатов Исландии, Финляндии, Литвы, Эстонии и Лихтенштейна и т.д. не видел, что ли? Или эти страны не Европа?
Клоун!!!