Президент «Иртыша»: «Неожиданно узнать о санкциях в отношении „Сахалина“»

Президент «Иртыша» Сергей Новиков прокомментировал новость о том, что его клуб может стать чемпионом минувшего сезона ПФЛ (Зона «Восток») в связи с лишением «Сахалина» трех очков.
Для меня неожиданно узнать о санкциях в отношении «Сахалина», но если это правда, то с высокой долей вероятностью можно сказать, что наш поезд всё равно ушел — и максимум, что может быть, это вручение нам других медалей за победу на «Востоке». С другой стороны, нас уже наградили в начале июня за второе место. И говорить категорично о наших перспективах после санкций «Сахалину» преждевременно. Здесь надо будет общаться с нашими учредителями. Клуб содержится за счет городского бюджета Омска.
Сейчас мне трудно сказать, как мы будем реагировать на ситуацию с «Сахалином». Надо проанализировать, имеются ли у нас юридические возможности получить у РФС лицензию ФНЛ. Если это возможно, тогда будем обсуждать с руководством города ситуацию и принимать решение. В общем, в понедельник займемся всесторонним анализом.
Уже на следующей неделе команда начинает подготовительный период — сбор пройдет в Подольске. Мы уже настроились на подготовку к игре в ПФЛ. Честно говоря, вся эта ситуация с очками «Сахалина» получается сумбурной. «Иртыш» ведь в мае подавал заявку на лицензирование в ФНЛ, но затем отозвал ее, чтобы не платить повышенный взнос. Но в целом, если говорить о комплектовании, то сейчас на рынке много качественных игроков, которых можно привлечь по ходу предсезонки. Главное договориться с учредителем о финансировании.