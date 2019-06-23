Президент «Иртыша»: «Неожиданно узнать о санкциях в отношении „Сахалина“»

Президент «Иртыша» Сергей Новиков прокомментировал новость о том, что его клуб может стать чемпионом минувшего сезона ПФЛ (Зона «Восток») в связи с лишением «Сахалина» трех очков.

Для меня неожиданно узнать о санкциях в отношении «Сахалина», но если это правда, то с высокой долей вероятностью можно сказать, что наш поезд всё равно ушел — и максимум, что может быть, это вручение нам других медалей за победу на «Востоке». С другой стороны, нас уже наградили в начале июня за второе место. И говорить категорично о наших перспективах после санкций «Сахалину» преждевременно. Здесь надо будет общаться с нашими учредителями. Клуб содержится за счет городского бюджета Омска.

Сейчас мне трудно сказать, как мы будем реагировать на ситуацию с «Сахалином». Надо проанализировать, имеются ли у нас юридические возможности получить у РФС лицензию ФНЛ . Если это возможно, тогда будем обсуждать с руководством города ситуацию и принимать решение. В общем, в понедельник займемся всесторонним анализом.