Орлов: «Идея Федуна - это как строить коммунизм»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об идее владельца «Спартака» Леонида Федуна к 2023 году передать клуб в управление болельщикам.
Это из области фантазий «как строить коммунизм». Был такой в советском периоде момент, когда люди начали выдвигать себя в директора предприятий. «Если б я был директором» — был такой лозунг. В главные режиссёры себя выставляли артисты. Слушайте, ну это дело профессионалов. Это должны быть хорошие менеджеры, которые должны заниматься развитием той или иной отрасли. Поэтому когда говорят «народная» — это популизм, я в это не верю. Говорите, Федун часто обещает изменения, но обычно ничего не происходит? Вы правильно заметили.
Н.С.Хрущёв (1961г): «Нынешнее поколение советских людей к 1980-му году будет жить при коммунизме!»
Л.А.Федун (2019г) : "К 2023-му году нынешнее поколение болельщиков будет само руководить клубом."
Н.С.Хрущёв (1961г): «Нынешнее поколение советских людей к 1980-му году будет жить при коммунизме!»
Л.А.Федун (2019г) : "К 2023-му году нынешнее поколение болельщиков будет само руководить клубом."
А вот зенит без газпрема нужен питерцам
Как Анжи махачкалинцам
А вот зенит без газпрема нужен питерцам
Как Анжи махачкалинцам
Его внутренний голос сказал, что он должен быть коментатором
Озеров с Маслаченко долго ржали)))
Его внутренний голос сказал, что он должен быть коментатором
Озеров с Маслаченко долго ржали)))
Ляпнул на эмоциях, через неделю забыл, через месяц вообще поменял мнение :)
Ничего такого не будет, ибо непонятно как работать будет.
Все это утопии и антиутопии от Федуна!
Ляпнул на эмоциях, через неделю забыл, через месяц вообще поменял мнение :)
Ничего такого не будет, ибо непонятно как работать будет.
Все это утопии и антиутопии от Федуна!