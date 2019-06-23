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Орлов: «Идея Федуна - это как строить коммунизм»

сегодня, 08:21

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об идее владельца «Спартака» Леонида Федуна к 2023 году передать клуб в управление болельщикам.

Это из области фантазий «как строить коммунизм». Был такой в советском периоде момент, когда люди начали выдвигать себя в директора предприятий. «Если б я был директором» — был такой лозунг. В главные режиссёры себя выставляли артисты. Слушайте, ну это дело профессионалов. Это должны быть хорошие менеджеры, которые должны заниматься развитием той или иной отрасли. Поэтому когда говорят «народная» — это популизм, я в это не верю. Говорите, Федун часто обещает изменения, но обычно ничего не происходит? Вы правильно заметили.

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Все комментарии
beefs
beefs
   79 / 686
сегодня в 09:50
Интересно через сколько времени Спартака не станет?
311
311
   32 / 686
сегодня в 09:50
Свиньям только дай, сразу разбазарят всё и распродадут имущество!)
борька
борька
   119 / 686
сегодня в 09:45
Фудун стремится подарить красоту, удовольствие!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 686
сегодня в 09:45
Спартак для Федуна как тот чемодан без ручки. Тащить неудобно и выбросить жалко. Гыгыгы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 686
сегодня в 09:44
П. Ж.Прудон (1840г):"Анархия — мать порядка"

Н.С.Хрущёв (1961г): «Нынешнее поколение советских людей к 1980-му году будет жить при коммунизме!»

Л.А.Федун (2019г) : "К 2023-му году нынешнее поколение болельщиков будет само руководить клубом."
МКС
МКС
   151 / 686
сегодня в 09:40
Федун то хоть знает, что Спартак нужен болельщикам и без него

А вот зенит без газпрема нужен питерцам

Как Анжи махачкалинцам
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   27 / 686
сегодня в 09:28
Вы этому старому маразматику скажите, что такие клубы, как, например, Реал или Барселона, принадлежат...своим болельщикам. А то дедушка поди и не в курсе таких вопросов.
mihaluch
mihaluch
   43 / 686
сегодня в 09:28
Коммунизм, коммунизмом,а лозунги то фашистские. Видимо Федуну не дают покоя футбольные лавры Муссолини. При непосредственном руководстве Муссолини Италия дважды становилась чемпионом мира.В конце концов спартаковские болелы могут Федуна как и дуче подвесить за ноги вниз головой.
порт
порт ответил МапС
   296 / 686
сегодня в 09:17
На мнение Гены Орлова всем на...ть с высокой колокольни.
Как и Орлову на твоё с высокой колокольни.
Крестовский баклан
Крестовский баклан ответил kastites
сегодня в 09:02
Федун бандит ,подлец и негодяй
Как и все капиталисты
ABir
ABir
   343 / 686
сегодня в 08:57
Да, у Федуна есть такая несбыточная заветная мечта, он ей поделился, а у Гены к старости совсем слабо стало с чувством юмора
parallels
parallels
   18 / 686
сегодня в 08:50
унижение от орлова - хряки этого не переживут 😂
МапС
МапС
   92 / 686
сегодня в 08:47
На мнение Гены Орлова всем на...ть с высокой колокольни.
kastites
kastites
   68 / 686
сегодня в 08:42
Федун бандит ,подлец и негодяй
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   48 / 686
сегодня в 08:36
Че то питерскую прокладку не слышно, после встречи с ВВП. Заметили?). Залег на дно🐟
Akvarel
Akvarel
   73 / 686
сегодня в 08:34
Идеи фердуна сводятся к одному - липовое чемпионство раз в 16 лет.
ОлегV
ОлегV
сегодня в 08:33
Очень хорошая идея
КЭТиК
КЭТиК
   96 / 686
сегодня в 08:32
Как будто в Зените руководители лучше. Денег просто больше.
ermak6848
ermak6848
   141 / 686
сегодня в 08:31
Колко подметил Геннадий Сергеевич....
cska plus
cska plus
   5 / 686
сегодня в 08:29
Пусть передаёт а мы ещё сильнее будем веселиться.
МКС
МКС
   151 / 686
сегодня в 08:29
Гена то же вырос при советах

Его внутренний голос сказал, что он должен быть коментатором

Озеров с Маслаченко долго ржали)))
cska plus
cska plus
   5 / 686
сегодня в 08:28
Даже Гена смеётся над федуном.
makkie
makkie
   35 / 686
сегодня в 08:26
Ой, вы Федуна что ли не знаете?
Ляпнул на эмоциях, через неделю забыл, через месяц вообще поменял мнение :)
Ничего такого не будет, ибо непонятно как работать будет.

Все это утопии и антиутопии от Федуна!
Аксинья
Аксинья
   21 / 686
сегодня в 08:25
Генаша, ты бы лучше поделился с народом опытом как строить проект на его деньги...
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