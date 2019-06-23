«Спартак» поздравил Ташаева с 25-летием

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«Спартак» поздравил полузащитника с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 25 лет.

От всей души поздравляем Александра с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, благополучия и успешной игры за нашу команду!

🎉 Сегодня исполняется 25 лет полузащитнику «Спартака» Александру Ташаеву!



От всей души поздравляем Александра с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, благополучия и успешной игры за нашу команду!#Спартак #Ташаев #силавединстве pic.twitter.com/omu7deJYVe — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 23 июня 2019 г.

Хавбек провел за «красно-белых» 24 матча и отдал две результативные передачи.

Ходят слухи, что Ташаева хочет вернуть «Динамо».