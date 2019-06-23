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«Спартак» поздравил Ташаева с 25-летием

сегодня, 10:41

«Спартак» поздравил полузащитника Александра Ташаева с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 25 лет. 

От всей души поздравляем Александра с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, благополучия и успешной игры за нашу команду!

Хавбек провел за «красно-белых» 24 матча и отдал две результативные передачи.

Ходят слухи, что Ташаева хочет вернуть «Динамо»

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Литейный 4
Литейный 4
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сегодня в 10:50
Сегодня поздравил, а завтра погонят ссаными тряпками. Гыгыгы
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