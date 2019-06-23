Райола требует от «Ювентуса» со сделки по де Лигту 10 млн фунтов комиссии

сегодня, 15:46

Пресса сообщает, что переговоры между «Ювентусом» и защитником «Аякса» продолжаются.

Агент игрока Мино Райола требует от туринского клуба 10.7 млн фунтов комиссионных, что немного осложняет сделку. Также обсуждается сумма отступных, которая будет варьироваться от сезона к сезону, однако не упадет ниже 134 млн фунтов.

«Юве» пытается как можно скорее оформить трансфер, так как боится конкуренции со стороны ПСЖ .

Ранее сообщалось, что де Лигт будет зарабатывать в «Ювентусе» от 15 до 20 млн евро в год.