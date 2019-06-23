Райола требует от «Ювентуса» со сделки по де Лигту 10 млн фунтов комиссии

Пресса сообщает, что переговоры между «Ювентусом» и защитником «Аякса» Матийсом де Лигтом продолжаются.
Агент игрока Мино Райола требует от туринского клуба 10.7 млн фунтов комиссионных, что немного осложняет сделку. Также обсуждается сумма отступных, которая будет варьироваться от сезона к сезону, однако не упадет ниже 134 млн фунтов.
«Юве» пытается как можно скорее оформить трансфер, так как боится конкуренции со стороны ПСЖ.
Ранее сообщалось, что де Лигт будет зарабатывать в «Ювентусе» от 15 до 20 млн евро в год.