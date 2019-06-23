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Райола требует от «Ювентуса» со сделки по де Лигту 10 млн фунтов комиссии

сегодня, 15:46

Пресса сообщает, что переговоры между «Ювентусом» и защитником «Аякса» Матийсом де Лигтом продолжаются. 

Агент игрока Мино Райола требует от туринского клуба 10.7 млн фунтов комиссионных, что немного осложняет сделку. Также обсуждается сумма отступных, которая будет варьироваться от сезона к сезону, однако не упадет ниже 134 млн фунтов. 

«Юве» пытается как можно скорее оформить трансфер, так как боится конкуренции со стороны ПСЖ.

Ранее сообщалось, что де Лигт будет зарабатывать в «Ювентусе» от 15 до 20 млн евро в год.

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Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 15:56
в нынешнем футболе есть 2 раковые опухоли- это Райола и Вудворд)))
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 15:52
будет удивительно,если райола умрёт своей смертью
Тео Джонс
Тео Джонс
сегодня в 15:47
Райола красавец доит клубы как только может, и никто ему не указ.
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